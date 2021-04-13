В Вене продлили жесткий карантин до 2 мая

В австрийской столице и земле Нижняя Австрия локдаун будет продлен до 2 мая. Ранее планировали завершить карантин 19 апреля. Мэр Вены Михаэль Людвиг принял такое решение после консультаций с медиками. Запас коек в палатах интенсивной терапии находится на пределе. Власти понимают непопулярность мер и призывают граждан набраться терпения в связи с высоким уровне заболевания COVID-19, пишет газета Kurier.

Торговля будет закрыта до 2 мая за исключением продажи товаров первой необходимости. Не будут работать поставщики персональных услуг. Посещение занятий в школах начнется несколько раньше 26 апреля. В пятницу должно состояться заседание руководителей земель. Однако уже сегодня крупнейшая земля Нижняя Австрия заявила о поддержке Вены в борьбе с коронавирусом. "Ситуация в некоторых частях региона остается критической. Нижняя Австрия присоединяется к расширению защитных мер", - заявила губернатор Иоганна Микл-Лайтнер.

Предприниматели критикует расширение мер жесткой изоляции в Вене и Нижней Австрии. Каждый дополнительный день блокировки ухудшает положение розничной торговли, заявил директор торгового объединения Райнер Вилл. По его словам, венские розничные торговцы потеряют доходы в размере 420 миллионов евро из-за продления локдауна до 2 мая. Общая потеря дохода в связи с четвертым карантином составляет около 1 миллиарда евро для розничных предприятий в Вене.