В Вооруженных силах больны коронавирусом менее 400 человек

Число военнослужащих, которых привили от коронавируса первым компонентом вакцины "Спутник V", увеличилось в армии и на флоте почти до 522 тысяч. Причем 402 549 человек прошли полный курс вакцинации.

Об этом во вторник вечером Минобороны РФ сообщило в специальном бюллетене на сайте ведомства. Там же представлены последние сведения об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. По приведенным в бюллетене данным, только за прошедшие сутки от COVID-19 вылечились 17 военных. А общее количество солдат и офицеров, которые начиная с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте 32 595 человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного теста на коронавирус сняли с медицинского контроля 113 360 военнослужащих.

Под наблюдением врачей сейчас находятся 399 военных. У них диагностирована опасная инфекция. 260 пациентов лечатся в военных госпиталях. Трое лежат в гражданских больницах и клиниках. Еще 136 человек изолированы на дому. Тяжелых больных нет. В состоянии средней тяжести два человека. Остальные - без симптомов заболевания, говорится в бюллетене.

Среди курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 24 человека с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 102 сотрудников.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах, построенных Минобороны России в 16 регионах страны, сейчас лечатся 883 человека, 223 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.