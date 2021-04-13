Строгое напоминание всем людям в мантии дано в свежем обзоре судебной практики. В частности, как указал Верховный суд, если судья официально находится в совещательной комнате, он не имеет права рассматривать другие дела.
Поводом послужило дело некоего гражданина И., живущего в Ставропольском крае. Он был осужден на восемь с половиной лет лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В пьяном состоянии избил до полусмерти женщину. Судья, проведя разбирательство, заслушал 5 февраля последнее слово подсудимого и удалился в совещательную комнату. Приговор был объявлен 8 февраля. Но выяснилось, что все эти дни судья не размышлял над судьбой подсудимого, а заслушивал другие дела: были проведены заседания по трем гражданским делам.
"Нарушение тайны совещания судей при постановлении приговора, выразившееся в принятии во время нахождения в совещательной комнате по уголовному делу решений по другим делам (в частности, гражданским), является существенным нарушением уголовно-процессуального закона и влечет безусловную отмену приговора", - указал Верховный суд РФ в своем обзоре судебной практики. В данном конкретном деле приговор был отменен и дело направлено на новое рассмотрение. То есть отмена приговора не означает, что обвиняемого отпускают. Его дело разберут еще раз - с соблюдением всех процедур.
Тайна совещательной комнаты не просто требование процедуры, а фундаментальный вопрос: решать судьбу человека судья должен самостоятельно, после глубоких размышлений, без чьих-либо подсказок. Ни одна живая душа ни словом, ни полсловом не вправе выбить человека в мантии из колеи размышлений.
Доказать же, что судья отвлекался на другие дела, сегодня нетрудно благодаря электронным системам. Повестка судов сегодня публикуется на официальных сайтах, так что у защиты есть все возможности проверить, чем занимается их судья, когда должен сидеть наедине со своими мыслями.
Любопытно, что на практике также были ситуации, когда судья во время "часа одиноких размышлений" уезжал в командировку и в поезде рассказывал кому-то анекдоты. Дело вновь пришлось пересматривать. А в другом случае приговор был отменен из-за того, что судья заранее поинтересовался, пришел ли подсудимый, который находился на подписке о невыезде, на приговор. Поскольку тот не явился, в приговоре судья объявил обвиняемого в розыск.
Это тоже было нарушением: наводя заранее справки, судья косвенно разгласил тайну, дав понять, что намерен посадить человека.