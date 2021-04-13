Верховный суд РФ сделал судьям специальное разъяснение: необходимо строго соблюдать тайну совещательной комнаты. Если судья нарушит правило уединенных размышлений, приговор, вынесенный им, должен быть отменен.

Строгое напоминание всем людям в мантии дано в свежем обзоре судебной практики. В частности, как указал Верховный суд, если судья официально находится в совещательной комнате, он не имеет права рассматривать другие дела.

Поводом послужило дело некоего гражданина И., живущего в Ставропольском крае. Он был осужден на восемь с половиной лет лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В пьяном состоянии избил до полусмерти женщину. Судья, проведя разбирательство, заслушал 5 февраля последнее слово подсудимого и удалился в совещательную комнату. Приговор был объявлен 8 февраля. Но выяснилось, что все эти дни судья не размышлял над судьбой подсудимого, а заслушивал другие дела: были проведены заседания по трем гражданским делам.

"Нарушение тайны совещания судей при постановлении приговора, выразившееся в принятии во время нахождения в совещательной комнате по уголовному делу решений по другим делам (в частности, гражданским), является существенным нарушением уголовно-процессуального закона и влечет безусловную отмену приговора", - указал Верховный суд РФ в своем обзоре судебной практики. В данном конкретном деле приговор был отменен и дело направлено на новое рассмотрение. То есть отмена приговора не означает, что обвиняемого отпускают. Его дело разберут еще раз - с соблюдением всех процедур.

Тайна совещательной комнаты не просто требование процедуры, а фундаментальный вопрос: решать судьбу человека судья должен самостоятельно, после глубоких размышлений, без чьих-либо подсказок. Ни одна живая душа ни словом, ни полсловом не вправе выбить человека в мантии из колеи размышлений.

Доказать же, что судья отвлекался на другие дела, сегодня нетрудно благодаря электронным системам. Повестка судов сегодня публикуется на официальных сайтах, так что у защиты есть все возможности проверить, чем занимается их судья, когда должен сидеть наедине со своими мыслями.

Даже намекнуть прокуратуре, что подсудимого посадят и нужен конвой, будет нарушением тайны

Любопытно, что на практике также были ситуации, когда судья во время "часа одиноких размышлений" уезжал в командировку и в поезде рассказывал кому-то анекдоты. Дело вновь пришлось пересматривать. А в другом случае приговор был отменен из-за того, что судья заранее поинтересовался, пришел ли подсудимый, который находился на подписке о невыезде, на приговор. Поскольку тот не явился, в приговоре судья объявил обвиняемого в розыск.

Это тоже было нарушением: наводя заранее справки, судья косвенно разгласил тайну, дав понять, что намерен посадить человека.