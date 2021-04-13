Путин впервые посетил Координационный центр правительства РФ

Президент РФ Владимир Путин впервые посетил Координационный цент правительства РФ для ознакомления с его работой.

Сопровождал российского лидера во время визита будет премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Кроме того, пояснения по различным вопросам по конференц-связи дали профильные вице-премьеры. Во время мероприятия президенту были даны детальные пояснения о работе центра.

Как ранее сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, центр был создан в кратчайшие сроки, и сейчас там активно работает правительство. На площадке Координационного центра происходит анализ информации, сбор больших данных, обсуждаются вопросы по национальным планам развития, а также по решению проблем, которые возникают в ходе работы кабмина.