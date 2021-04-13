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13.04.2021 20:20
Рубрика: Власть

Штаб нацпроектов

Владимир Путин посетил Координационный центр правительства
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 79(8430)
13 апреля президент Владимир Путин осмотрел Координационный центр правительства в здании комплекса гостиницы "Украина" и попросил правительство наладить работу "обратной связи" с гражданами - чтобы в органы управления поступала не "причесанная", а объективная информация.

Координационный центр был создан в феврале этого года для обеспечения взаимодействия министерств и ведомств, регионов и организаций при разрешении штатных и нештатных ситуаций, поддержки реализации приоритетных задач и проектов, определенных президентом и правительством. Его работа построена на современных цифровых технологиях - системах управления спецпроектами, рисками социально-экономического развития, мультимодальной системе сбора обратной связи от граждан, системе анализа данных и других. Большие данные поступают в режиме реального времени.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Владимира Путина встретил премьер-министр Михаил Мишустин - он осуществляет стратегическое управление и общее руководство центром, возглавляет который вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Путин сказал, что раньше наблюдал "со стороны" за этой работой, а сейчас увидел все воочию. "Это, безусловно, очень современный инструмент управления, все очень наглядно, дает возможность реагировать на происходящие события, обмениваться информацией, получать обратную связь и корректировать действия правительства, - оценил он. - Все очень красиво".

Мишустин наглядно показал работу центра. "Все это задумывалось вместе с вами, мы говорили об этом неоднократно... Очень рады вам все это показать воочию", - сказал он. Координационный центр задумывался в первую очередь как штаб для реализации нацпроектов, сообщил он.

Одна из задач центра - обеспечить прямую связь граждан и власти. "Обратная связь должна куда-то поступать из регионов. Нужно наладить эту работу", - заявил Путин. "Чтобы нужная информация, именно нужная, не "причесанная", не красиво оформленная, а объективная информация поступала в соответствующие структуры, накапливалась и обрабатывалась", - подчеркнул президент.

На основе Послания кабмин сформулировал главную цель работы: повышение качества жизни каждого человека в России за счет роста экономики, развития социальной сферы и достижения национальных целей развития. Мишустин продемонстрировал на экране пять ценностей: выстраивать все сервисы государства вокруг потребностей людей, действовать открыто, вести диалог на основе взаимного уважения, доверия, подавать пример этичного поведения во всех ситуациях, работать совместно, невзирая на ведомственные границы, и - главное - обеспечивать результат, который важнее формальных процедур и регламентов.

Важнейший принцип координации - синхронное, согласованное участие и федерального центра, и всех регионов, и бизнеса, пояснил премьер-министр. Одним из примеров успешной работы можно назвать быстрые и четкие выплаты семьям с детьми. Сейчас не требуется заполнять заявления, родители автоматически получают средства на карточки . "Уже выплачено более 650 млрд рублей", - привел цифры Мишустин. "И главное, людям это нравится, мы видим это по опросам. Не стало проблем, которые годами были при подобных выплатах", - заметил он.

Важнейший принцип координации - синхронное, согласованное участие и федерального центра, и всех регионов, и бизнеса

Путин осмотрел объединенное рабочее пространство, где работа кипит круглосуточно. Кстати, комнаты для переговоров названы именами российских полуостровов - Камчатка, Чукотка, Таймыр, а открытые пространства - в честь рек: Печора, Ангара, Иртыш, Урал, Амур. "Мы здесь мониторим исполнение достижения национальных целей", - пояснил Мишустин.

Быстрее всех прошли обучение в центре сотрудники секретариата первого вице-премьера Андрея Белоусова, рассказал глава правительства. По его словам, здесь специалисты собираются не как начальники и подчиненные, и сам он много раз участвовал в обсуждениях как эксперт. Очень важно, что в центре сфокусированы первичные данные от федеральных органов власти, считает Мишустин. "На их основе мы строим наши аналитические инструменты", - сказал он. "Это новая модель государственного управления, основанная на первичных данных", - считает премьер.

"Центр располагается в весьма просторном и комфортабельном конференц-зале, который был модифицирован с учетом задач правительственной координации", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Это межведомственная экспертно-аналитическая цифровая платформа, которая позволяет в режиме реального времени поддерживать принятие оперативных мер, содействовать выработке предложений по стратегическим целям и механизмам реализации приоритетных задач, управлять осуществлением решений.

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