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13.04.2021 21:40
Рубрика: В мире

В Китае оштрафовали фармкомпании за завышение цен

Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 79(8430)
Власти Китая оштрафовали 19 фармацевтических компаний за то, что те завышали цены на лекарства и нарушали нормативы бухгалтерского учета. Злоупотребления были обнаружены в ходе проверки, проводимой по всей стране минфином КНР и Национальным управлением безопасности здравоохранения среди 77 случайно выбранных фармкомпаний. На каждую фирму-нарушителя был наложен штраф в размере от 4500 до 7600 долларов.

Как пояснил минфин КНР, некоторые нарушители вступали в сговор с продавцами, чтобы поднять доходы за счет увеличения цен на лекарства, другие некорректно вели бухучет, скрывая реальные цифры оборота, а также использовали фальшивые чеки и счета-фактуры. Данные штрафы, весьма незначительные с учетом гигантских оборотов фармотрасли в Китае, служат, скорее, напоминанием о необходимости соблюдать закон, поясняют регулирующие органы. Они дают понять, что государство, несмотря на продолжающиеся в здравоохранении реформы и определенной либерализации рынка, не намерено отказываться от контроля за ценами на лекарства и за прозрачностью бухучета.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Почему фармкомпании соперничают за поставки вакцин от коронавируса

Китай на протяжении последних лет преследует две цели. Речь идет о создании рыночной системы ценообразования на лекарства. Но при этом на рынке не должно появляться монополий, а новые патентованные препараты должны продаваться по относительно доступным ценам. Национальное управление безопасности здравоохранения составляет списки лекарств на уровне страны и отдельных регионов, затраты на которые подлежат возмещению из средств базового фонда медицинского страхования и частных страховых компаний. При этом с 2015 года государство прекратило устанавливать цены на большую часть препаратов.

В стране действует план "Здоровый Китай-2030", в рамках которого все население должно иметь доступ к общественному здравоохранению (сейчас доступ имеют более 95 процентов китайцев). Эта стратегия подразумевает и появление различных систем возмещения расходов населения на медицину, а также создание госсистемы мониторинга цен на лекарства.

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