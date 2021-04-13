Если конкретно, то тем французам, что привыкли, допустим, добираться из Парижа до Бордо на самолете, теперь придется сменить кресло в салоне авиалайнера на место в вагоне сверхскоростного поезда TGV. Этот экспресс преодолевает расстояние от столицы до административного центра департамента Жиронда, знаменитого своими винами, а это 500 километров, за два часа. Идентичная картина и с десятками других рейсов. Причина таких ограничений заключается в том, что подобным образом во Франции намерены внести вклад в борьбу с выбросами парниковых газов и климатическими изменениями. Эта мера, отметим, была ранее выдвинута Гражданским конвентом по климату, участие в котором приняли представители разных общественных и экологических организаций. Правда, там предлагалось запретить авиаперелеты по железнодорожным направлениям с четырехчасовым порогом. Но депутаты посчитали такую инициативу чрезмерной и внесли свою коррективу. В противном случае пришлось бы вообще ликвидировать все рейсы внутри страны: ведь домчаться по рельсам из того же Парижа до Марселя или Тулузы, если двигаться без остановок, можно как раз за четыре часа.
Надо сказать, что у нынешнего запрета нашлось немало противников. Ряд депутатов полагают, что эта мера нанесет еще один удар по авиационной отрасли, которая из-за пандемии переживает тяжелые времена. Air France и так сократил число рейсов почти на 60 процентов, а его потери уже составили 7,1 миллиарда евро. Отмену рейсов подвергли критике и парламентарии, представляющие интересы юго-западных областей, в первую очередь Тулузы, где размещены основные мощности концерна Airbus. Они опасаются, что в итоге снизятся заказы на новые пассажирские самолеты и это приведет к потере рабочих местх.