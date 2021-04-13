В национальном собрании, нижней палате французского парламента, проголосовали за отмену коротких авиарейсов. Если это решение поддержит сенат, то будет поставлен крест на авиасообщении между городами, расстояние между которыми можно преодолеть на поезде за 2,5 часа.

Если конкретно, то тем французам, что привыкли, допустим, добираться из Парижа до Бордо на самолете, теперь придется сменить кресло в салоне авиалайнера на место в вагоне сверхскоростного поезда TGV. Этот экспресс преодолевает расстояние от столицы до административного центра департамента Жиронда, знаменитого своими винами, а это 500 километров, за два часа. Идентичная картина и с десятками других рейсов. Причина таких ограничений заключается в том, что подобным образом во Франции намерены внести вклад в борьбу с выбросами парниковых газов и климатическими изменениями. Эта мера, отметим, была ранее выдвинута Гражданским конвентом по климату, участие в котором приняли представители разных общественных и экологических организаций. Правда, там предлагалось запретить авиаперелеты по железнодорожным направлениям с четырехчасовым порогом. Но депутаты посчитали такую инициативу чрезмерной и внесли свою коррективу. В противном случае пришлось бы вообще ликвидировать все рейсы внутри страны: ведь домчаться по рельсам из того же Парижа до Марселя или Тулузы, если двигаться без остановок, можно как раз за четыре часа.

Надо сказать, что у нынешнего запрета нашлось немало противников. Ряд депутатов полагают, что эта мера нанесет еще один удар по авиационной отрасли, которая из-за пандемии переживает тяжелые времена. Air France и так сократил число рейсов почти на 60 процентов, а его потери уже составили 7,1 миллиарда евро. Отмену рейсов подвергли критике и парламентарии, представляющие интересы юго-западных областей, в первую очередь Тулузы, где размещены основные мощности концерна Airbus. Они опасаются, что в итоге снизятся заказы на новые пассажирские самолеты и это приведет к потере рабочих местх.