Володин заявил о доработке проекта о наказании за призывы к санкциям

Вопрос о введении ответственности за призывы к антироссийским санкциям будет проработан дополнительно. Об этом журналистам заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Мы эту тему не забыли, отложили для дополнительной проработки, - сказал спикер. - Как бронепоезд, который стоит на запасном пути, она у нас в повестке".

Ранее Володин не исключил введения уголовной ответственности за подобные призывы. По его словам, люди, которые предпринимают конкретные действия для того, чтобы нанести вред нашей стране через такие обращения, должны достаточно жестко наказываться за такие поступки. Володин допустил, что соответствующие поправки могли бы быть включены в уже принятый в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за присоединение к режиму ограничений на территории РФ.

Инициатива ввести уголовную ответственность за призывы к санкциям востребована, прокомментировал эту тему пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.