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13.04.2021 14:21
Рубрика: Общество

Врач назвала людей, которым следует опасаться комаров

Текст: Тимур Алимов

Аллергическая реакция на укус комара может возникнуть внезапно и привести к неприятным последствиям. Врач высшей категории Лариса Алексеева рассказала, как правильно подготовиться к появлению этих насекомых.

Фото: iStock
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По ее словам, в нынешнем сезоне не ожидается огромного количества комаров, как было в прошлом году. Тем не менее, соблюдать правила предосторожности необходимо, и в первую очередь - людям, имеющим комариную аллергию - кулицидоз.

- У этих граждан один укус комара может вызвать сильную аллергическую реакцию, отеки, включая отек Квинке, а в некоторых случаях он способен привести даже к смерти. Но это уже характерно для аллергиков с большим стажем, - цитирует Алексееву "Вечерняя Москва".

Врач добавила, что у аллергиков после укуса могут возникнуть лихорадка, слабость, высыпания на теле, тошнота и рвота. Им прежде всего необходимо поставить на окна москитные сетки, а выходить на улицу в закрытой одежде, при этом обработав открытые участки кожи защитными средствами.

- Каждый взрослый человек знает, есть ли у него комариная аллергия или нет, но иногда она проявляется впервые, и происходит это внезапно. Здесь ничего не остается, кроме как посмотреть реакцию на укус комара. Если вы знаете, что встреча с комаром неизбежна, то нанесите репеллент и пополните домашнюю аптечку снимающими аллергическую реакцию препаратами: антигистаминными лекарствами и антиаллергическими кремами, - сказала терапевт.

Фото: iStock
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Запастись защитными средствами нужно и людям с первой группой крови - именно они, как доказали российские ученые, привлекают комаров сильнее всего. При этом желательно, чтобы антибактериальные гели и мази были холодными - составы с низкой температурой лучше снижают отек от укуса.

Алексеева также отметила, что перед походом в места с большим числом комаров лучше избегать духов или дезодорантов со сладким ароматом, так как он очень нравится насекомым.

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