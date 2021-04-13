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Рубрика: Общество

Врач рассказал, когда хруст суставов представляет опасность

Текст: Михаил Русин
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Хруст суставов может быть относительно безобидным, а может свидетельствовать о проблемах. О том, с чем он связан и в каких случаях этот симптом нельзя игнорировать, рассказал мануальный терапевт Андрей Кабычкин.

Фото: iStock
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Эксперт, в частности, отметил, что в зимний период у многих снижается физическая активность, а весной при занятиях спортом в суставах могут возникать щелчки и хруст. Это связано с густотой синовиальной жидкости в суставе.

"Чем она гуще, тем хруст громче. Эта густота связана с недостаточной физической активностью", - пояснил Андрей Кабычкин в эфире радио Sputnik.

Спорт улучшает кровообращение и увеличивает выделение синовиальной жидкости, необходимой для смазки сустава. При интенсивных движениях выделяется больше этой жидкости, она разжижается и суставы не хрустят. Врач рекомендует не прекращать занятия спортом, но следить за нагрузкой и выяснить у специалиста, какие упражнения предпочтительны. Если же переусердствовать на тренажерах, могут возникнуть проблемы.

"Лучше обратиться к специалисту, чтобы определить, какие физические нагрузки оптимальны для вас, тогда вся жизнь перестанет быть "хрустящей"", - говорит эксперт.

При этом нельзя не обращать внимания на боль при хрусте. Такое проявление может со временем перерасти в серьезное осложнение. Также не стоит игнорировать особые хрусты. Речь идет, например, о "хрустящем" височно-нижнечелюстном суставе. Такое, в частности, происходит в случае деформации этого сустава из-за нарушением прикуса или стоматологических операций.

"Желательно посетить ортодонта, травматолога-ортопеда, чтобы правильно поставить диагноз и своевременно назначить лечение патологии сустава", - советует Андрей Кабычкин.

Он также упомянул о хроническом хрусте, который возникает в основном в мелких суставах, например, в суставах пальцев. Как правило, подобный хруст не является признаком опасных патологий. За консультацией по вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться к врачу.

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