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13.04.2021 21:10
Рубрика: В мире

Киев хочет воевать в кредит?

Зачем украинские патриоты вспомнили американские Patriot
Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск № 79(8430)
Во вторник глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что США должны разместить в его стране зенитно-ракетные комплексы Patriot (MIM-104). Хотя украинcкие СМИ подали это громкое заявление как часть интервью Ермака журналу Time, речь всего лишь о репортаже из недавней поездки делегации Зеленского на передовую. И это единственная фраза главы офиса, сказанная, исходя из контекста, "в несколько шумном и шатком" президентском самолете. "Украина держит линию против России не только за нас, но и за Запад. А где США размещают свои ракеты? Ближайшие - в Польше. Они должны быть здесь", - дает журналист Тime слово Ермаку. И в следующем предложении высказанную тем претензию оспаривает, напоминая, что "эти ракеты предназначены для отражения атаки с воздуха и на данном этапе конфликта не являются приоритетом для Зеленского".
Эти американские ЗРК Patriot планируют развернуть в Польше, но Киев мечтает разместить их на Украине. Фото: EPA Эти американские ЗРК Patriot планируют развернуть в Польше, но Киев мечтает разместить их на Украине. Фото: EPA
Эти американские ЗРК Patriot планируют развернуть в Польше, но Киев мечтает разместить их на Украине. Фото: EPA

При этом незамеченным осталось высказывание Зеленского из того же репортажа, где он сомневается в реальности большой войны. "Мы не утверждаем, что будет реальная эскалация. Возможно, это просто ни в чьих интересах", - рассуждает Зеленский непосредственно на передовой.

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости
Чем заплатил Зеленский за общение с главой США

Так или иначе, заявление Ермака прозвучало громко, и его уже успело разобрать украинское экспертное сообщество. Воинственному главе офиса указали, что американских ЗРК у Польши пока нет - будут поставлены в 2022 году, спустя четыре года после подписания контракта, и что стоит одна батарея от 1 до 2 миллиардов долларов. При этом Украине, учитывая протяженность границы с Россией, таких батарей нужно не четыре, как Польше, а в десять раз больше, и, значит, на их покупку уйдет сразу от пяти до десяти военных бюджетов страны. На то, что Вашингтон подарит Киеву Patriot или продаст себе в убыток, всерьез не рассчитывают даже самые отъявленные украинские патриоты. Наконец, высказаны большие сомнения в эффективности боевого применения Patriot на основе опыта ближневосточных монархий. При этом украинские эксперты не брали в расчет возможные политические препятствия для появления Patriot на территории Украины.

На то, что в США подарят Киеву Patriot или продадут себе в убыток, не рассчитывают даже самые отъявленные украинские патриоты

Но судя по всему, именно ради них Ермак и сделал свое громкое заявление. Не получив однозначной поддержки силовому решению "проблемы Донбасса", официальный Киев продолжает слать конвульсивные сигналы Западу - будь то просьбы поддержать украинские "евроатлантические устремления" или поговорить о ЗРК Patriot, хоть что-нибудь, что подтвердит их статус страны, "держащей оборону за Запад".

Причем нужно это украинским чиновникам больше для внутреннего использования, поскольку на внешнюю аудиторию такой ораторский прием перестал работать. Вот и из репортажа Time, а также из аналогичного сюжета CNN - того самого, где вместо признаков "российской агрессии" были показаны украинские танки на вокзале Днепропетровска, из самой авторской интонации этих журналистских материалов следуют большие сомнения в боеспособности украинской армии, а значит, в перспективности и окупаемости ее поддержки со стороны Запада.

В этом случае Зеленский и сценаристы "95-го квартала" явно переборщили с драматизмом и давлением на жалость. Ведь президент, бегающий якобы под снайперскими пулями в 7-8 километрах от реальных окопов - а на этот факт указали сами украинские боевики, - выглядит нелепо и вряд ли достоин очередного кредита.

Зачем Владимир Зеленский приехал в Донбасс
В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине Обстановка на востоке Украины

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