Захарова: CNN выдает украинские танки за российские

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова на своей страничке в Facebook привела пример подлога со стороны CNN. На сайте американского телеканала, который сообщает о якобы концентрации российских войск на границе с Украиной, приводятся в качестве "доказательства" фотографии танков. Только вот танки эти... украинские.

"Мы понимаем, что вам некогда заниматься проверкой фактов, настолько вы углубились в идеологическую борьбу во имя торжества либерализма. Но не до такой же степени, чтобы умудриться выдать украинские танки на украинском вокзале на фоне украинских вагонов за подготовку России к войне", - написала Захарова, комментируя скрины американской публикации.

Она также призвала корреспондентов CNN в Москве "отвлечься от участия в общественной жизни нашей страны" и заняться профессиональным выполнением своих журналистских обязанностей.