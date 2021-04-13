Закончено дело банды, которая организовывала азартные игры в столице

12 апреля столичное подразделение СК объявило о завершении расследования дела большой группы граждан, которые занимались организацией подпольных азартных игр в Москве. Дело заняло 30 увесистых томов.

Фигурантов дела - 15 человек. Ни одной фамилии в СК не называют, только возраст - от 27 до 49 лет. На полтора десятка человек одна уголовная статья - "незаконная организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой".

Версию следствия озвучила представитель СК по Москве Юлия Иванова.

- Не позднее марта 2019 года участники организованной группы незаконно организовали вне игорной зоны на территории Москвы азартные игры с целью получения финансовой выгоды. Азартные игры соучастники проводили, используя необходимое игровое оборудование и атрибутику, на съемных квартирах, - объяснила представитель СК.

Известно, что игры шли в квартирах, которые снимали на улицах Киевская, Большие Каменщики, Анненская и Новинский бульвар. Попасть туда на игру могли только постоянные игроки и исключительно по предварительной договоренности.

Следствие уверено, что собрало достаточно доказательств, и отправило дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Если там с работой СК согласятся, три десятка томов отправят в суд.