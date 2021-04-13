Зедер и Лашет решат вопрос о кандидате в канцлеры Германии до конца недели

Почти четыре часа в бундестаге продолжалось заседание консервативной фракции ХДС/ХСС, на которой лидеры обеих "сестринских" партий Армин Лашет и Маркус Зедер обсуждали вопрос о том, кто же из них должен стать кандидатом в канцлеры во главе единого списка на осенних выборах. Как пишет Spiegel online, по итогам дискуссий Лашет объявил, что они с Зедером совместно решат "вопрос К" на этой неделе.

Премьер земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет признал, что его разговор с баварским коллегой Маркусом Зедером выдался "весьма эмоциональным". При этом оба претендента получили сегодня достаточно поддержки от депутатов фракции. Но никакого формального голосования не было, и официального выдвижения кандидата пока так и не произошло. Зато амбициозный баварец, наконец, согласился провести с Лашетом двусторонние консультации и пообещал прийти к "единому решению", которое всех обрадует.

Интрига, напомним, тянется с воскресенья, когда Маркус Зедер внезапно объявил, что тоже готов выставить свою кандидатуру наравне с Лашетом и побороться с за политическое наследие Ангелы Меркель, которая покинет свой пост после парламентских выборов.