Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
13.04.2021,  
13:56
Текст:  Алексей Моисеев

Зенитные версии БТР-40 сбивали штурмовики и вертолеты во Вьетнаме

Самая тяжеловооруженная версия знаменитого советского БТР-40 принимала участие во вьетнамской войне. Эти бронетранспортеры начали поставлять в Юго-Восточную Азию в 60-е годы.

Они предназначались для доставки восьми пехотинцев, а также использовались как разведывательные машины.

На то время эта техника обладала довольно неплохими характеристиками проходимости и маневренности.

Боевая масса ее составляла 5300 кг. 78-сильный карбюраторный двигатель ГАЗ-40 давал возможность разгоняться по хорошим дорогам почти до 80 км/ч. В экипаж входило два бойца.

Бронирование до 15 мм защищало от пуль и осколков. В свою очередь, собственное вооружение могло быть двух типов: 7,62-мм пулемет СГМБ с боекомплектом 1250 патронов или спаренная 14,5-мм зенитная установка ЗТПУ-2

Последняя выполняла, прежде всего, задачи по борьбе с воздушными целями на дальности до 2000 метров и могла эффективно уничтожать низколетящие штурмовики, самолеты других типов, боевые и транспортные вертолеты.

Также их использовали против легкобронированной колесной и гусеничной техники противника.

Фото: Uralaz / wikimedia.org
Боевой "лаптежник": как дорабатывали КрАЗы в ходе войны в Анголе

Известно, что вьетнамские инженеры создавали на базе БТР-40 мобильный комплекс противовоздушной обороны с ракетами К-13, которые до этого применялись на истребителях МиГ-21.

В настоящее время во вьетнамской армии остается небольшое количество таких бронетранспортеров. Известно, что они состоят на вооружении еще нескольких азиатских и африканских стран. Например, в Индонезии провели их глубокую модернизацию, в ходе которой существенно изменился первоначальный облик.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
бронетехника
Фото: US Navy
Американские военно-морские силы ищут альтернативу GPS 10:02
Боевой "лаптежник": как дорабатывали КрАЗы в ходе войны в Анголе 12.04.2021
Военные опробуют БМПТ "Терминатор-2" на полигоне 08.04.2021
ПВО
Фото: Сергей Мальгавко/ ТАСС
Россия продолжает получать заявки на покупку С-400 от зарубежных стран 09:51
Египет заинтересовался белорусскими РСЗО и зенитными комплексами 12.04.2021
Комплекс "Панцирь-С1" опрокинулся на бок в Сербии 09.04.2021
Вьетнам
Фото: bomberpilot / wikimedia.org
Огонь в любом направлении: The Drive впечатлила советская авиапушка 08:36
Уникальную "музейную" модификацию танка Т-54 заметили во Вьетнаме 07.04.2021
Легендарные ЗиС-3 приспособили для обороны побережья во Вьетнаме 05.04.2021