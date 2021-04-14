Алексей Чекунков провел встречу с послом Республики Корея в России

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков провёл встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея в Российской Федерации Ли Сок Пэ.

В ходе встречи обсуждались шаги по восстановлению и наращиванию российско-корейского торгово-экономического сотрудничества, пострадавшего из-за пандемии. В 2020 году объем внешней торговли ДФО с Кореей составил 7,7 млрд долларов США, снизившись более чем на 23% (экспорт составил 7,1 млрд долларов, импорт - 0,6 млрд долларов). При этом около 40% товарооборота традиционно обеспечивает Дальневосточный федеральный округ.

Также обсуждался ряд инвестиционных проектов в различных отраслях, предусмотренных планом реализации концепции "Девяти мостов", подписанным в 2020 году вице-премьером РФ Юрием Трутневым и вице-премьером Республики Корея Хон Нам Ги.

Два крупных проекта с привлечением инвесторов из Республики Корея запланированы на территории Приморского края. Корпорация "Эл-Эйч Корпорэйшн" (LH Corporation) намерена инвестировать 14,5 млрд рублей в создание в регионе индустриального комплекса.

В этом году корейский инвестор планирует подать заявку на получение статуса резидента ТОР и дать старт строительству.

Еще 11,8 млрд рублей будет инвестировано в развитие морского грузового перегрузочного терминала "Подъяпольский", предполагающего строительство инфраструктуры для перевалки рыбной продукции и смешанных грузов общим объемом до 1,2 млн тонн в год, а также создание холодильных мощностей для единовременного хранения 25 тыс. тонн рыбной продукции. Корейская сторона завершила разработку пред-ТЭО этого проекта.

По словам Алексея Чекункова, сегодня в рамках территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток инвесторами из Республики Корея реализуются 10 проектов с общим объемом 6 млрд руб. в сфере промышленности, логистики, сельского хозяйства, гостиничной недвижимости. Перспективные направления - сотрудничество в рамках проектов создания водородного и медицинского кластеров на Дальнем Востоке.

"Водородные проекты предполагают создание и развитие цепочек экспортных поставок водорода на рынки соседних стран ATP. Что касается медицины, то мы заинтересованы в привлечении на Дальний Восток сетей медицинских клиник под управлением международных медицинских операторов. Также приглашаем корейских инвесторов принять участие в проектах государственно-частного партнерства, направленных на создание инфраструктуры в рамках механизма "Дальневосточной концессии", - отметил Чекунков.

Одним из потенциальных новых направлений российско-корейского сотрудничества являются совместные проекты в Арктической зоне РФ, которая стала крупнейшим преференциальным режимом в мире общей площадью 5 млн квадратных километров. По словам министра, Арктика предоставляет большие инвестиционные возможности в сфере добычи полезных ископаемых, инфраструктуры, транспорта и туризма.

Также Чекунков представил новый инновационный научно-технологический центр на острове Русский, который ставит приоритетом научно-технологическое развитие, повышение инвестиционной привлекательности сферы исследований и разработок, коммерциализации их результатов, а также предполагает активное участие в перспективных, коммерчески привлекательных научных и научно-технических проектах. Корейские партнеры подтвердили высокую степень заинтересованности в проекте и готовность рассмотреть возможности для сотрудничества в рамках ИНТЦ.

Ли Сок Пэ подтвердил заинтересованность корейских инвесторов в реализации проектов как на Дальнем Востоке, так и в Арктике. Отметив, что показали 2020 года не отражают реальные возможности для интенсивного развития торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с Россией в этих регионах.

Кроме того, стороны обсудили взаимодействие в рамках Российско-Корейского Форума межрегионального сотрудничества и подтвердили готовность детально проработать повестку и формат мероприятия, перенесенного с 2020 года на ноябрь 2021-го и запланированного к проведению в г. Ульсан, Республика Корея. В следующем месяце планируется проведение установочного совещания в целях обсуждения архитектуры и программы Форума с участием Минвостокразвития России, администрации города Ульсан, а также регионов-участников.