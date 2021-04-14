"Хандра". Молодежная комедия. Реж. Алексей Камынин. В ролях Данила Якушев, Михаил Тройник, Кирилл Ковбас, Екатерина Агеева, Ксения Зуева. 100 мин. 18+

Зрители фестиваля "Дубль дв@" помнят дебютную драму Алексея Камынина "Ложь или действие", где уже чувствовалось режиссерское дарование. Но ничто не предвещало столь резкого поворота в другую стилистику и другой жанр. Выпускник журфака МГУ, а потом мастерской Владимира Хотиненко, Владимира Фенченко и Павла Финна на Высших курсах сценаристов и режиссеров, Камынин в "Хандре" сделал заявку на кино нового поколения - со своим голосом, языком, способом общаться со зрителем, с новой мерой искренности и естественно присущего возрасту оптимизма. Не провожу прямых аналогий, но примерно такой же свежестью повеяло с экранов, когда после потока официального бодрячества в 60-е годы в кино ворвались лучшие "поколенческие" фильмы с образами, звуками, ритмами и воздухом современной жизни страны и просыпающейся от гипноза Москвы.

В "Хандре" тоже Москва - главный герой. И три парня из съемной квартиры пытаются найти в городе свое место. Действие происходит в наши дни, и автор утверждает, что многие коллизии фильма случайно совпадают с личными обстоятельствами его жизни и жизни его друзей (финальные титры напомнят о прототипах). Но все это парадоксальным образом вросло в нашу историю с празднованием 60-летия Октября и перечнем членов Политбюро по радио - таким бесконечным, что, кажется, время остановилось (а оно и впрямь остановилось!). С то ли самим Тарковским, то ли с его современным двойником, затевающим новый "Солярис", но снимающим, похоже, нового "Рублева". С суперзвездами в эпизодических ролях и менее известными, но очень хорошими актерами в главных. С Валерием Гаркалиным в его комически трагической роли продюсера, всегда готового выполнить задание партии. С роскошной стилизацией под немое кино - рекламу холодильников. С остроумным экивоком в сторону феминизма, одним хуком посылающего сильный пол в аут. С кинорежиссерами и диджеями, с неизбежными теперь эсэмэсками и телефоном, подло читающим наши мысли.

И еще радует в "Хандре" качество. Профессионализм всех звеньев съемочного процесса, его уже нетипичная для нашего кино культура. Авторы обошлись без мусора жизни - их интересует сущностное. Обошлись без тусклого бытоподобия - не погрешив против правды быта. Обошлись без всего, что делает искусство унылым подражанием реальности, - сняли кино как субъективную и потому захватывающую рефлексию своего времени. То есть сделали авторское кино, способное заинтересовать массовую аудиторию.

"Свет колебаний". Реж. Егор Воронин. 21 мин. 12+

Молодая пара спешит на свою свадьбу - счастливейший для них день! Лучезарное настроение обрывает дорожный инцидент: их свадебный лимузин сбивает прохожего. Обе стороны отделались легким испугом, но эта неожиданная встреча все круто изменит...

23-летний режиссер Егор Воронин объясняет замысел так. "Мы часто обманываем себя, и порой это доходит до безвыходных ситуаций. Самая опасная ложь - себе. Насколько человек искренен с собой? Этот вопрос серьезней, чем кажется. Мы перестаем отличать то, чего хотим и что чувствуем, от того, что является придуманным и одобряемым обществом".

Разбираться во всем этом предстоит многоопытным зрителям фестиваля - они уже и не такое видели.

Зрители о фильмах

"Майя и Мортограф"

Ничего, что я не по-английски? Феерический фильм! Просто окунулась в чистой воды Серебряный век, во времена, когда эстетствующая богема Петербурга собиралась в кабаре "Бродячая собака"; для утонченной женщины ночь всегда новобрачная, ножки пледом закутайте... У них это тоже была обратная перспектива, да они этого и не скрывали... Правда, Мортограф читает стихи из Киплинга "Жил-был дурак" и "Что за женщина жила", но они замечательно вписываются в Reverse, так сказать, Perspective. Люблю такие умные фильмы, когда автор бросает маячки; узнают или не узнают - неважно, важно бросить. Тут и танцовщицы со свечами "от Тышлера" на голове, тут и сам черт легок на помине. - Что за черт! - восклицает Майя, сломав ноготь, и - вот он, тут как тут, черный пудель из "Фауста". Тут и дядюшка Фрейд с "таким большим" пистолетиком... Тут и "Новая соль" - реклама на грузовичке, а старую (вы - соль земли) держим в уме, тем более что как раз и храм со Спасителем на фронтоне - спаси себя сам... Можно сказать - заумь, абсурд, бросьте представлять себе, жизнь проще - тоннель вечного однообразия. Ну а можно посмотреть на жизнь с точки зрения Reverse Perspective? Не убудет, тем более вот она, прекрасная возможность - фильм "Майя и Мортограф" +10! Спасибо.

Алла Ивановна

"Смерть нам к лицу"

Поняв, что за тема, решила: тяжело, смотреть не буду. Но зацепилась и не смогла оторваться. Реалии нашей действительности, драма и юмор (совсем как в жизни!), а главное - актерские работы. Прекрасные ребята, юные, трогательные, я им поверила и сопереживала! Все хороши. Тонкая работа Полины Ауг, убедителен поначалу смешной Кирилл Ковбас. Роль песен невнятна. Такие модные рэп-рок-высказывания в фильмах становятся штампом. Понравилась лишь последняя песня - на титрах. Спасибо за впечатление от фильма.

Ольга Молчанова