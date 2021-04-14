Алексей Оверчук посетил Узбекистан с рабочим визитом

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук посетил с рабочим визитом Узбекистан. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

В рамках визита состоялась рабочая встреча Оверчука с заместителем премьер-министра Республики Узбекистан - министром инвестиций и внешней торговли Сардором Умурзаковым. Стороны обсудили вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание было уделено комплексу мер, нацеленных на снижение торговых барьеров и повышение доступности российского рынка для узбекских товаропроизводителей. Рассмотрены меры в области таможенно-тарифного регулирования, налогового администрирования, технического регулирования, стандартизации, ветеринарного, санитарного и фитосанитарного контроля.

Одним из наиболее важных вопросов стало подписание межведомственного соглашения об оказании технического содействия Республике Узбекистан в части совершенствования налогового администрирования. В соответствии с соглашением будет начата вторая фаза сотрудничества в налоговой сфере между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан.

В ходе первой фазы сотрудничества, проводимой с 2019 года, завершены работы по трем направлениям - реинжинирингу бизнес-процессов налогового администрирования, созданию клиентоориентированной системы работы с налогоплательщиками, подготовке предложений по совершенствованию системы налогообложения недвижимого имущества.

По направлению "Создание системы работы с налогоплательщиками" переданы методические материалы и программа обучения работников налоговых органов Республики Узбекистан. В Российской Федерации проведено обучение 166 сотрудников районного звена Государственного налогового комитета Республики Узбекистан правилам построения коммуникаций и технике взаимодействия с налогоплательщиками. Разработана концепция по организации работы с налогоплательщиками в налоговых органах Республики Узбекистан. Проведен многофакторный анализ действующей модели взаимодействия с налогоплательщиками. Создана концепция фирменного стиля налоговых органов республики.

Вторая фаза сотрудничества подразумевает передачу узбекской стороне успешно проявивших себя российских технологий налогового администрирования. В том числе адаптацию программных комплексов "Онлайн-ККТ" и "АСК НДС", позволяющих контролировать администрирование НДС и в результате снижать налоговый разрыв и повышать эффективность камеральных проверок, а также получать сведения с контрольно-кассовой техники в режиме онлайн. Системы разрабатываются на тех же алгоритмах и теми же разработчиками, что и системы ФНС России. Также вторая фаза сотрудничества подразумевает организацию и проведение обучения технического персонала, сопровождение процессов опытной эксплуатации и внедрения программного обеспечения, дооснащение Центра обработки данных вычислительной IT-инфраструктурой российского производства, архитектурно-технический надзор и консалтинг обучения технического персонала. Передаваемые российские технологии позволят Республике Узбекистан повысить устойчивость бюджетной системы, прозрачность экономики и снизить административное давление на добросовестных налогоплательщиков.