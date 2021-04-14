Армения приобретет миллион доз "Спутник V"

Министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян заявила, выступая 14 апреля в парламенте республики, что Ереван и Москва договорились о приобретении 1 миллиона доз российской вакцины против коронавируса "Спутник V".

"Учитывая другие договоренности, мы считаем возможным до конца года вакцинировать до 20 процентов населения Армении", - отметила она.

Ранее 14 апреля в парламенте выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян, который заявил, что "стержнем обеспечения внешней безопасности Армении является армяно-российский военный союза, который закреплен десятками международных договоров военного и стратегического характера и взаимными союзническими обязательствами".