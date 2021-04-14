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14.04.2021 20:19
Рубрика: Спорт

Шайба на юбилей

Артемий Панарин отличился в НХЛ
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск № 81(8432)
За океаном продолжаются поединки регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Фото: AP Photo/Derik Hamilton Фото: AP Photo/Derik Hamilton
Фото: AP Photo/Derik Hamilton

Одним из героев игрового дня стал российский нападающий клуба "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин. В победном для "рейнджеров" матче с "Нью-Джерси" (3:0) наш форвард отметился заброшенной шайбой. Кроме того, для Панарина этот поединок стал юбилейным - сотым в составе нью-йоркцев. Российский хоккеист также установил новый клубный рекорд результативности на этом отрезке. Россиянин набрал 138 (45+93) очков, превзойдя результат Марка Мессье (45+92).

Фото: Михаил Синицын/РГ
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"Я знал о своей 100-й игре, но не думал об очках, - цитирует Панарина официальный сайт НХЛ. - Я вообще всегда стараюсь играть на 100 процентов. И очень благодарен партнерам, которые помогли мне оказаться там, где я нахожусь". Добрые слова в свой адрес заслужил и российский вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин, который стал второй звездой игрового дня в НХЛ.

В матче против "Нью-Джерси" Шестеркин отразил все 27 бросков по своим воротам и сделал первый "сухарь" в лиге. Тем временем Национальная хоккейная лига объявила о переносе срока окончания регулярного чемпионата на 16 мая. Это было сделано для того, чтобы клуб "Ванкувер" смог провести восемь матчей, которые были перенесены из-за вспышки коронавируса в клубе.

Первоначально регулярный чемпионат должен был завершиться 8 мая, а поединки плей-офф предполагали начать 11 мая. Новая дата старта розыгрыша Кубка Стэнли пока не определена.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ

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