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Овен
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Вы способны убедить кого угодно и станете этим умело пользоваться. Выход из сложных ситуаций вам подскажут коллеги.

Телец

Стремление к красоте заставит посвятить свободное время самосовершенствованию, и это будет отличная неделя для похода по магазинам.

Близнецы

В погоне за новым постарайтесь не разрушить старое, особенно если строилось оно с трудом и долгое время.

Рак

Вы легкомысленно отнесетесь к многочисленным проблемам, которые могут стать настоящим бедствием.

Лев

Сейчас вы можете позволить себе полностью расслабиться и делать только то, что хочется.

Дева

Новые начинания окажутся успешными, хотя могут оказаться не очень прибыльными.

Весы

Вам станет проще анализировать свои желания, вы выстроите понятную линию поведения.

Скорпион

Следует придумать свои собственные правила игры. Иначе победа достанется тем, кто навязал свой ход событий.

Стрелец

Вы будете легки на подъем. Лучше не участвовать в делах, которые не принесут выгоды.

Козерог

Появится шанс найти новую работу или дополнительный источник заработка. Вы увлечетесь новым делом.

Водолей

Рассудительность позволит избежать ошибок, обойти углы и выиграть там, где проигрывали.

Рыбы

Отличные шансы откроются перед вами в интеллектуальных занятиях. Уикенд будет успешным для путешествий.

Общество Ежедневник Гороскоп

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