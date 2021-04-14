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14.04.2021 01:37
Рубрика: В мире

Байден направил на Тайвань неофициальную делегацию

Президент США Джо Байден направил во вторник неофициальную делегацию на Тайвань в знак поддержки острова. Такую информацию распространил во вторник телеканал CNN, ссылаясь на источники в администрации американского лидера.

Фото: AFP/Tami Chappell
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По их данным, в состав делегации вошли экс-сенатор Крис Додд и бывшие высокопоставленные чиновники из госдепартамента США Ричард Армитидж и Джеймс Стейнберг. Подчеркивается, что эти люди являются "давними друзьями Тайваня и близки Байдену", а их визит посылает сигнал "о приверженности Вашингтона Тайваню и его демократии", пишет ТАСС. По распоряжению Байдена, представители США встретятся с официальными лицами Тайваня.

Напомним, Соединенные Штаты продают Тайваню оружие на миллиарды долларов на фоне напряженности между Тайбэем и Пекином. МИД Китая не раз заявлял, что выступает против любых поставок американских вооружений и военной техники Тайваню.

Остров Тайвань с 1949 года управляется собственной администрацией и, согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран мира, в том числе Россией, считается одной из провинций Китая. В 1992 году между Пекином и Тайбэем был достигнут консенсус, в соответствии с которым признается существование только одного китайского государства в мире. Нынешние власти острова отказываются признавать основополагающий принцип "одного Китая".

В мире США В мире Восточная Азия Тайвань

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