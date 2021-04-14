Экономика
14.04.2021 14:44
Текст: Роман Маркелов

Банк России анонсировал переводы в Беларусь по номеру телефона

С середины 2022 года гражданам России будут доступны денежные переводы в Беларусь по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом заявила на брифинге директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Гавриил Григоров/ТАСС

По словам Бакиной, Банк России, помимо возможности переводов в Беларусь по СБП, прорабатывает возможность и переводов с карты на карту между гражданами двух стран. Эта инициатива будет реализована к концу 2022 года, рассчитывают в ЦБ.

Фото: Александр Корольков
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Через СБП физлица могут переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим пользователям (без комиссии в рамках лимита 100 тысяч рублей в месяц) вне зависимости от того, в каком конкретно банке они обслуживаются.

Сейчас к системе подключены больше двухсот банков.

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