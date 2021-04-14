Банк России анонсировал переводы в Беларусь по номеру телефона

С середины 2022 года гражданам России будут доступны денежные переводы в Беларусь по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом заявила на брифинге директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

По словам Бакиной, Банк России, помимо возможности переводов в Беларусь по СБП, прорабатывает возможность и переводов с карты на карту между гражданами двух стран. Эта инициатива будет реализована к концу 2022 года, рассчитывают в ЦБ.

Через СБП физлица могут переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим пользователям (без комиссии в рамках лимита 100 тысяч рублей в месяц) вне зависимости от того, в каком конкретно банке они обслуживаются.

Сейчас к системе подключены больше двухсот банков.