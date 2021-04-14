Банк России анонсировал переводы в Беларусь по номеру телефона

По словам Бакиной, Банк России, помимо возможности переводов в Беларусь по СБП, прорабатывает возможность и переводов с карты на карту между гражданами двух стран. Эта инициатива будет реализована к концу 2022 года, рассчитывают в ЦБ.
Через СБП физлица могут переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим пользователям (без комиссии в рамках лимита 100 тысяч рублей в месяц) вне зависимости от того, в каком конкретно банке они обслуживаются.
Сейчас к системе подключены больше двухсот банков.