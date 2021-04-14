Указ главы Республики Башкортостан от 14 апреля 2021 года № УГ-183 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

1. Внести в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (с последующими изменениями) изменения, изложив его в следующей редакции:





"О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)

В соответствии с Федеральным законом "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и Законом Республики Башкортостан "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Ввести для органов управления и сил Башкирской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим функционирования "Повышенная готовность" с установлением обязательных для исполнения гражданами, организациями, индивидуальными предпринимателями (далее - ИП), а также физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (далее - самозанятые), правил поведения в соответствии с настоящим Указом.

2. Отменить, а при невозможности - перенести проведение запланированных на территории Республики Башкортостан мероприятий (в том числе деловых, культурных, развлекательных и спортивных) с количеством участников свыше 200 человек либо с участием представителей иностранных государств и субъектов Российской Федерации на более поздний срок, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Указом, законодательством о выборах и референдумах, а также решением оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Башкортостан.

3. Рекомендовать гражданам Российской Федерации, а также иностранным гражданам и лицам без гражданства, находящимся на территории Республики Башкортостан (далее - граждане):

- в возрасте старше 65 лет, а также имеющим заболевания, указанные в приложении к настоящему Указу, с 15 апреля 2021 года соблюдать режим самоизоляции, за исключением случаев угрозы жизни и здоровью, обращения за медицинской помощью, приобретения продуктов питания, лекарств, обращений в организации, предоставляющие услуги связи, поездок в садовые, огородные, дачные участки, загородные индивидуальные жилые дома, посещения кладбищ;

- пройти вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в соответствии с национальным календарем профилактических прививок по рекомендации (назначению) медицинского работника;

- пройти иммунизацию против гриппа по рекомендации (назначению) медицинского работника.

4. Обязательный режим самоизоляции (кроме обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью) устанавливается в отношении граждан:

1) больных COVID-2019; с подозрением на COVID-2019, находившихся в контакте с больным COVID-2019; имеющих диагноз "внебольничная пневмония"; старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания, а также проживающих совместно с ними граждан;

2) иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в Республику Башкортостан в целях осуществления трудовой деятельности, за исключением случаев приобретения продуктов питания, лекарств, обращений в организации, предоставляющие услуги связи, - по месту проживания (пребывания) в течение 14 дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации;

3) прибывших в Республику Башкортостан из иностранных государств воздушным транспортом (за исключением членов экипажа воздушного судна, осуществляющего воздушную перевозку), в том числе транзитом через другие субъекты Российской Федерации, - до получения результатов лабораторного исследования на COVID-2019 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР);

4) прибывших в Республику Башкортостан из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (за исключением членов экипажа воздушного судна, осуществляющего воздушную перевозку), в том числе транзитом через другие субъекты Российской Федерации, - по месту проживания (пребывания) в течение 14 дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации.

5. Обязать граждан:

1) использовать средства индивидуальной защиты (маски) вне места своего проживания (пребывания), в том числе, в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах;

2) повсеместно соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (далее - социальное дистанцирование не менее чем 1,5 метра), за исключением нахождения в такси.

Данное правило не распространяется на близких родственников и граждан, проживающих совместно;

3) исполнять правила поведения организаций (ИП, самозанятых) в части требований, касающихся правил поведения граждан, при обращении в организации (к ИП, к самозанятым) в целях приобретения товаров, работ, услуг;

4) воздержаться от:

посещения любых массовых мероприятий (в том числе деловых, культурных, развлекательных и спортивных), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Указом;

посещения мест массового скопления людей;

курения кальянов в общественных местах;

5) прибывших в Международный аэропорт "Уфа" им. Мустая Карима из иностранных государств, пройти обязательную термометрию на борту воздушного судна.

6. Кинотеатрам (кинозалам), театрально-концертным организациям, домам (дворцам) культуры, ночным клубам (дискотекам) и иным аналогичным объектам осуществлять деятельность при строгом соблюдении правил поведения, установленных настоящим Указом, органами исполнительной власти Республики Башкортостан, а также рекомендациями Роспотребнадзора.

7. Организации (ИП, самозанятые) обязаны соблюдать правила поведения, установленные настоящим Указом, органами исполнительной власти Республики Башкортостан, а также рекомендациями Роспотребнадзора.

8. Гражданам, иным организаторам публичных мероприятий воздержаться от организации и участия в публичных мероприятиях на период действия настоящего Указа, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Указом.

9. Работодателям (ИП, самозанятым), осуществляющим свою деятельность на территории Республики Башкортостан:

- во взаимодействии с медицинскими организациями рассмотреть возможность проведения вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) работников в соответствии с национальным календарем профилактических прививок;

- во взаимодействии с медицинскими организациями рассмотреть возможность проведения вакцинации против гриппа сотрудников из групп риска, определенных национальным календарем профилактических прививок, а также выделения финансовых средств для проведения специфической профилактики против гриппа среди сотрудников, относящихся к группам населения, не входящих в национальный календарь профилактических прививок;

- по своему усмотрению определить численность работников, переводимых на дистанционный режим работы, в том числе работников старше 65 лет, работников, имеющих заболевания, указанные в приложении к настоящему Указу;

- рассмотреть возможность возложения на одного или нескольких работников в зависимости от численности работников организации (ИП) функций по проведению входной термометрии, проверки ношения работниками и посетителями средств индивидуальной защиты, соблюдения работниками иных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (далее - антиковидный инспектор) с обеспечением условий для выполнения работником (работниками) функций антиковидного инспектора (ознакомление с материалами о деятельности антиковидных инспекторов, размещенными на официальном сайте Главы Республики Башкортостан (www.glavarb.ru), разработка регламента действий антиковидного инспектора, освобождение от иных трудовых обязанностей, предоставление средств индивидуальной защиты (масок и перчаток), выделение отличительной повязки или специальной одежды, установление по возможности дополнительной надбавки к заработной плате при надлежащем выполнении функций антиковидного инспектора);

- при поступлении запроса Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан незамедлительно представлять информацию обо всех контактах работника, заболевшего коронавирусной инфекцией в связи с исполнением им трудовых функций, организовать проведение дезинфекции помещений, где находился указанный заболевший работник;

- активизировать внедрение удаленного режима работы, дистанционных способов проведения собраний, совещаний и иных подобных мероприятий с использованием сетей связи общего пользования;

- отказывать в обслуживании гражданам-потребителям, нарушающим требования по использованию средств индивидуальной защиты (масок);

- обеспечить неукоснительное соблюдение разработанных Роспотребнадзором рекомендаций для работодателей по профилактике коронавирусной инфекции на рабочих местах от 29 сентября 2020 года, размещенных на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан (www.02.rospotrebnadzor.ru/content/228/39566/), в том числе:

ограничить любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие работников в иных массовых мероприятиях;

не допускать на рабочее место (территорию) работников с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель, одышка и др.);

контролировать соблюдение правил личной гигиены (мытье рук, использование антисептиков, а также использование перчаток, если это не препятствует рабочей деятельности);

обеспечить ношение средств индивидуальной защиты (масок), а также использование перчаток, если это не препятствует рабочей деятельности;

обеспечить нанесение разметки для соблюдения социального дистанцирования;

разместить на своей территории памятки, листовки по вопросам профилактики COVID-2019;

проводить обязательную дезинфекцию контактных поверхностей (мебели, оргтехники и других) во всех помещениях в течение рабочего дня с периодичностью каждые 2 часа;

использовать в помещениях оборудование по обеззараживанию воздуха (по возможности), обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений;

обеспечить необходимый запас дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук работниками;

при наличии столовой - перейти на одноразовую посуду или обеспечить дезинфекцию многоразовой посуды; при отсутствии столовой - выделить оборудованные помещения для приема пищи работниками.

В дополнение к указанным правилам (требованиям) органам исполнительной власти Республики Башкортостан установить обязательные для исполнения организациями (ИП, самозанятыми) правила поведения в соответствующей сфере деятельности с учетом их специфики.

10. Юридическим лицам, ИП, самозанятым, осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей (объекты торговли, медицинские организации, финансовые организации, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг и т.п.), а также деятельность по перевозке железнодорожным, автомобильным, речным и другим видом транспорта:

- ежедневно проводить мероприятия по дезинфекции;

- обеспечить наличие памяток, листовок по вопросам профилактики COVID-2019;

- отказывать в обслуживании (допуске) клиентам (посетителям, пассажирам) без средств индивидуальной защиты (масок).

ГУП "Башавтотранс" Республики Башкортостан и частным перевозчикам:

- обеспечить наличие в салоне каждого автотранспорта дезинфицирующих средств (исходя из количества пассажиров);

- не допускать в салон автотранспорта граждан без средств индивидуальной защиты (масок);

- оптимизировать график движения транспортных средств в целях обеспечения возможности соблюдения гражданами социального дистанцирования.

11. Усилить режим текущей дезинфекции на общественном транспорте, такси, а также в иных местах массового пребывания людей (на торговых объектах, объектах общественного питания, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных мероприятий).

12. Дошкольным образовательным организациям,

общеобразовательным организациям, профессиональным образовательным организациям и организациям дополнительного образования:

- осуществлять мероприятия по выявлению обучающихся и работников с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель, одышка и др.) и недопущению нахождения таких обучающихся и работников на учебных (рабочих) местах;

- не допускать посетителей с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель, одышка и др.);

- организовать комплекс профилактических мероприятий, предусматривающих обеззараживание посуды, воздуха и поверхностей в помещениях с использованием дезинфицирующих средств и методов, разрешенных к применению, а также текущую влажную уборку и проветривание помещений;

- обеспечить условия для гигиенической обработки рук детьми и работниками;

- ограничить въезд и выезд организованных групп обучающихся на территорию Республики Башкортостан и за ее пределы, за исключением случаев их направления в ФГБОУ "Всероссийский детский центр "Орленок", ФГБОУ "Всероссийский детский центр "Смена" и ФГБОУ "Международный детский центр "Артек".

13. Министерству образования и науки Республики Башкортостан и администрациям муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан:

- организовать в общеобразовательных организациях образовательный процесс в очной форме с возобновлением работы пищеблоков (с возможностью заполнения школьных столовых в полном объеме) при соблюдении санитарно-эпидемиологических правил, а также требований и рекомендаций Роспотребнадзора;

- обеспечить в организациях дополнительного образования реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ при соблюдении санитарно-эпидемиологических правил, а также требований и рекомендаций Роспотребнадзора;

- рассмотреть вопрос перехода образовательного процесса в общеобразовательных организациях в штатный (сменный) режим, по возможности с отменой "гибкого" расписания занятий и увеличением продолжительности уроков до 45 минут.

14. В дошкольных образовательных организациях обеспечить введение и соблюдение карантинных мероприятий, включая ограничение посещений (разрешается посещение родителями (законными представителями) обучающихся).

15. Установить, что при строгом соблюдении правил поведения, установленных настоящим Указом, органами исполнительной власти Республики Башкортостан, а также рекомендациями Роспотребнадзора осуществляется:

1) проведение государственной итоговой аттестации выпускников профессиональных образовательных организаций в форме защиты выпускной квалификационной работы и демонстрационного экзамена с очным присутствием обучающихся группами не более 5 человек в аккредитованных центрах проведения демонстрационного экзамена;

2) прием документов, необходимых для поступления в образовательные организации высшего образования, профессиональные образовательные организации, проведение вступительных испытаний, рассмотрение апелляций путем непосредственного (очного) взаимодействия поступающих с работниками указанных организаций;

3) работа:

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дополнительного профессионального образования и профессионального обучения, связанных с практической подготовкой, в том числе с подготовкой водителей транспортных средств различных категорий;

санаторно-курортных организаций (санаториев), профилакториев, пансионатов, домов отдыха, организаций, оказывающих гостиничные услуги;

частных организаций дополнительного образования детей при условии строгого соблюдения санитарно-эпидемиологического режима, одновременного нахождения в группе не более 10 человек, соблюдения дистанции между обучающимися не менее 1,5 метра;

оздоровительных учреждений со статусом "детский санаторий", имеющих в штате работающий на постоянной основе медицинский персонал, и в которых проводится лечение детей;

оздоровительных учреждений со статусом "профилакторий" или "санаторно-оздоровительный лагерь", имеющих в штате работающий на постоянной основе медицинский персонал, и в которых проводится лечение детей, детских оздоровительных лагерей, пришкольных лагерей и лагерей труда и отдыха детей при наличии санитарно-эпидемиологического заключения и соблюдения иных требований, предусмотренных санитарными

правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28;

4) при неукоснительном соблюдении соответствующих правовых актов Министерства образования и науки Республики Башкортостан по организации их работы:

посещение воспитанниками дошкольных образовательных организаций;

обучение в очной форме в общеобразовательных организациях (школах);

обучение в очной форме в организациях дополнительного образования детей;

5) в профессиональных образовательных организациях обучение:

для обучающихся первых и выпускных курсов - очно, в том числе с заселением в общежития, для остальных курсов - учебная (производственная) практика преимущественно по месту проживания (пребывания) обучающихся;

по решению Министерства образования и науки Республики Башкортостан очно, в том числе при чередовании с дистанционным обучением.

Министерству культуры Республики Башкортостан с учетом особенностей образовательного процесса определить подведомственные профессиональные образовательные организации, в которых обучение будет осуществляться в очной форме для обучающихся всех курсов;

6) очное обучение в образовательных организациях высшего образования.

Образовательным организациям высшего образования с учетом особенностей образовательного процесса определить перечень направлений подготовки, по которым обучение осуществляется в очной форме и (или) с применением дистанционных технологий и электронного обучения.

16. Установить, что при строгом соблюдении правил поведения, установленных настоящим Указом, рекомендациями Роспотребнадзора разрешается проведение:

матчей ТИНЬКОФФ Российской Премьер-Лиги (ТИНЬКОФФ Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги) сезона 2020 - 2021 гг., иных матчей чемпионатов России среди профессиональных спортивных команд сезона 2020 - 2021 гг.;

официальных физкультурных и спортивных мероприятий по видам спорта, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации, календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Республики Башкортостан, календарные планы муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан.

17. Религиозным организациям при посещении гражданами религиозных объектов обеспечить строгое соблюдение:

правил поведения, установленных настоящим Указом и рекомендациями Роспотребнадзора;

условий одновременного нахождения внутри религиозного объекта количества граждан (включая священнослужителей и работников) исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м площади объекта, но не более 100 человек.

18. Обязать организации (ИП, самозанятых), деятельность которых не приостановлена и обуславливает совместное пребывание граждан (посетителей, клиентов), обеспечить соблюдение гражданами социального дистанцирования не менее чем 1,5 метра, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

19. Организациям (ИП, самозанятым), осуществляющим оказание услуг в сфере общественного питания (рестораны, бары, кафе, фуд-корты и иные аналогичные объекты):

- обеспечить в зале обслуживания соблюдение посетителями социального дистанцирования не менее чем 1,5 метра, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зале обслуживания;

- не предоставлять услуги по курению кальянов;

- осуществлять расчеты с посетителями преимущественно в безналичной форме;

- отдавать предпочтение дистанционной торговле;

20. Управляющим организациям (компаниям), товариществам собственников жилья, кооперативам, осуществляющим управление многоквартирным домом, безусловно исполнять рекомендации по проведению дезинфекционных мероприятий (не менее чем один раз проведению дезинфекционных мероприятий (не менее чем один раз в неделю) на открытых пространствах населенных пунктов и в многоквартирных жилых домах (письмо Роспотребнадзора от 03.04.2020 № 02/5925-2020-24), в том числе по регулярному проведению профилактической дезинфекции мест общего пользования - подъездов, тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, мусоропроводов.

21. Управлению Роспотребнадзора по Республике Башкортостан осуществлять контроль за соблюдением:

- режима изоляции лиц, прибывших на территорию Республики Башкортостан;

- требований об обязательном использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) работниками транспортных организаций, аэропортов, вокзалов, других мест с массовым пребыванием людей;

- проведения мероприятий по дезинфекции, проводимых юридическими лицами, ИП, самозанятыми;

- ограничений деятельности организаций (ИП, самозанятых), предусмотренных настоящим Указом.

22. Руководителям государственных органов Республики Башкортостан:

- по своему усмотрению определить численность лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Республики Башкортостан, и иных работников, переводимых на дистанционный режим работы, в том числе работников старше 65 лет, работников, имеющих заболевания, указанные в приложении к настоящему Указу. Организовать при необходимости принятие аналогичного решения подведомственными организациями;

- обеспечить соблюдение работниками социального дистанцирования не менее чем 1,5 метра, в том числе установление специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию), предусматривающего обязательное ношение работниками и посетителями средств индивидуальной защиты (масок). Организовать установление специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию) в подведомственных организациях;

- возложить на одного или нескольких работников в зависимости от численности работников государственного органа Республики Башкортостан функции антиковидного инспектора с обеспечением условий для выполнения работником (работниками) функций антиковидного инспектора (ознакомление с материалами о деятельности антиковидных инспекторов, размещенными на официальном сайте Главы Республики Башкортостан (www.glavarb.ru), разработка регламента действий антиковидного инспектора, освобождение от иных трудовых обязанностей, предоставление средств индивидуальной защиты (масок и перчаток), выделение отличительной повязки или специальной одежды, установление по возможности дополнительной надбавки к заработной плате при надлежащем выполнении функций антиковидного инспектора). Организовать принятие аналогичного решения подведомственными организациями;

- отказаться от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от участия в них, за исключением мероприятий, проведение и участие в которых осуществляется по поручению Главы Республики Башкортостан;

- обеспечить в пределах компетенции информирование населения о мерах по противодействию распространению в Республике Башкортостан коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения требований, предусмотренных настоящим Указом;

- оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении требований, предусмотренных настоящим Указом;

- организовать взаимодействие с подведомственными организациями по соблюдению требований, предусмотренных настоящим Указом.

23. Органам исполнительной власти Республики Башкортостан:

- установить в дополнение к правилам (требованиям), установленным пунктом 9 настоящего Указа, обязательные для исполнения организациями (ИП, самозанятыми) правила поведения в соответствующей сфере деятельности с учетом их специфики;

- усилить проверки соблюдения гражданами масочного режима;

- осуществлять контроль за соблюдением организациями (ИП, самозанятыми) правил, ограничений, требований, определенных в соответствии с настоящим Указом, с правом составления протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Республики Башкортостан об административных правонарушениях.

24. Установить, что заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан И.Х. Сагитов:

координирует деятельность органов исполнительной власти Республики Башкортостан по осуществлению ими контроля за соблюдением организациями (ИП, самозанятыми) правил, ограничений, требований, определенных в соответствии с настоящим Указом;

выдает направления о проведении контрольного мероприятия в соответствии с законодательством;

представляет информацию о необходимости приостановления деятельности организации (ИП, самозанятого).

25. Органам местного самоуправления Республики Башкортостан:

- по своему усмотрению определить численность муниципальных служащих и иных работников, переводимых на дистанционный режим работы, в том числе работников старше 65 лет, работников, имеющих заболевания, указанные в приложении к настоящему Указу. Организовать при необходимости принятие аналогичного решения подведомственными организациями;

- обеспечить соблюдение работниками социального дистанцирования не менее чем 1,5 метра, в том числе установление специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию), предусматривающего обязательное ношение работниками и посетителями средств индивидуальной защиты (масок). Организовать установление специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию) в подведомственных организациях;

- возложить на одного или нескольких работников в зависимости от численности работников органа местного самоуправления Республики Башкортостан функции антиковидного инспектора с обеспечением условий для выполнения работником (работниками) функций антиковидного инспектора (ознакомление с материалами о деятельности антиковидных инспекторов, размещенными на официальном сайте Главы Республики Башкортостан (www.glavarb.ru), разработка регламента действий антиковидного инспектора, освобождение от иных трудовых обязанностей, предоставление средств индивидуальной защиты (масок и перчаток), выделение отличительной повязки или специальной одежды, установление по возможности дополнительной надбавки к заработной плате при надлежащем выполнении функций антиковидного инспектора). Организовать принятие аналогичного решения подведомственными организациями;

- организовать патрулирование улиц, других общественных мест с привлечением народных дружин, волонтеров, общественных организаций в сфере общественной безопасности, в том числе с использованием стационарных и мобильных громкоговорящих устройств в целях разъяснения обязательности ношения масок, соблюдения социального дистанцирования, выполнения иных мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции;

- сформировать и создать условия для деятельности волонтерских групп, оказывающих помощь гражданам, находящимся в режиме самоизоляции, в том числе в рамках работы Координационного центра по содействию гражданам, находящимся в режиме самоизоляции;

- рассмотреть вопрос внесения изменений в местные бюджеты, предусматривающих перераспределение (резервирование) бюджетных средств, прежде всего на оказание мер по поддержке социально-экономической сферы;

- оказывать содействие и обеспечить условия для выполнения медицинскими организациями функций по оказанию медицинской помощи и обеспечению санитарно-противоэпидемических мероприятий;

- обеспечить в пределах компетенции информирование населения о мерах по противодействию распространению в Республике Башкортостан коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения требований, предусмотренных настоящим Указом;

- оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении требований, предусмотренных настоящим Указом.

26. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, расположенным в Республике Башкортостан:

- оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении требований, предусмотренных настоящим Указом;

- оказывать в пределах компетенции содействие государственным органам Республики Башкортостан и органам местного самоуправления Республики Башкортостан в реализации мер по противодействию распространению в Республике Башкортостан коронавирусной инфекции.

27. Правительству Республики Башкортостан оперативно:

- внести предложения по государственной поддержке экономики региона;

- внести предложения по объемам и источникам финансового обеспечения расходов, связанных с безвозмездным обеспечением средствами индивидуальной защиты органов управления и сил Башкирской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также органов, участвующих в проведении мероприятий в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- внести предложения по поощрению медицинских работников, а также работников (служащих), участвующих в обходах, оказании содействия гражданам, находящимся в режиме самоизоляции, одиноко проживающим гражданам, гражданам с ограниченными физическими возможностями, в условиях действия режима "Повышенная готовность";

- по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан принять меры по увеличению количества лабораторий, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, имеющих санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов для осуществления работы с возбудителями инфекционных болезней человека III-IV группы патогенности, с целью расширения возможностей лабораторной диагностики COVID-2019 в Республике Башкортостан;

- определить потребность в тест-системах для диагностики коронавирусной инфекции.

28. Министерству здравоохранения Республики Башкортостан:

- во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, расположенными в Республике Башкортостан, учреждениями и организациями здравоохранения, находящимися в ведении федеральных органов исполнительной власти, организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, органами местного самоуправления Республики Башкортостан обеспечить обязательное проведение лабораторного исследования на COVID-2019 следующих категорий лиц:

лиц, прибывших на территорию Российской Федерации с наличием симптомов инфекционного заболевания (или при появлении симптомов в течение периода медицинского наблюдения);

контактировавших с больным COVID-2019, при появлении симптомов, не исключающих COVID-2019;

с диагнозом "внебольничная пневмония";

с диагнозом "грипп" и "ОРВИ";

при появлении респираторных симптомов у лиц, находящихся в интернатах, детских домах, детских лагерях, пансионатах для пожилых и других стационарных организациях социального обслуживания, учреждениях уголовно-исполнительной системы;

старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью

с респираторными симптомами;

работников медицинских организаций, имеющих риск инфицирования при профессиональной деятельности (лабораторные исследования проводятся 1 раз в неделю до появления иммуноглобулина G (IgG);

работников стационарных организаций социального обслуживания населения, учреждений уголовно-исполнительной системы при вахтовом методе работы до начала работы в организации с целью предупреждения заноса COVID-2019;

детей из организованных коллективов при возникновении трех и более случаев заболеваний, не исключающих COVID-2019 (обследуются как при вспышечной заболеваемости);

- организовать мониторинг сведений о наличии тест-систем, объемах и результатах лабораторных исследований на COVID-2019, проведенных лабораториями организаций вне зависимости от их организационно-правовой формы, и ежедневное представление указанных сведений в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан";

- обеспечить уровень охвата лабораторными исследованиями не менее 200 исследований на 100 тысяч населения (среднесуточно за 7 дней);

- обеспечить во взаимодействии с лабораториями, проводящими исследования на определение маркеров возбудителя COVID-2019 в биологическом материале людей, направление результатов исследований незамедлительно по их завершению, но не позднее 24 часов, наиболее быстрым из доступных способов в медицинские организации, направившие биологический материал. Информация о положительных результатах лабораторных исследований на COVID-2019 незамедлительно по защищенным электронным каналам связи передается из организаций, на базе которых проводились первичные исследования, в Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан с указанием данных об обследуемом лице, в объеме, позволяющем провести противоэпидемические мероприятия;

- обеспечить круглосуточную работу "горячей линии" по вопросам оказания медицинской помощи населению по номерам телефонов: 8 (347) 286-58-27, 8 (347) 279-91-20;

- обеспечить координацию деятельности медицинских организаций Республики Башкортостан, направленную на готовность к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с признаками респираторного заболевания, отбору биологического материала и направлению его для исследования на коронавирусную инфекцию;

- обеспечить подготовку медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно, для изоляции и госпитализации лиц с симптомами, не исключающими коронавирусную инфекцию, в условиях, специально созданных для данного контингента больных;

- осуществить закупки лекарственных препаратов, медицинского оборудования (в том числе аппаратов искусственной вентиляции легких, аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации, передвижных рентгеновских и ультразвуковых аппаратов), расходных материалов медицинского назначения, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты в порядке, предусмотренном пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в объемах, необходимых для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи;

- привлечь волонтеров из числа студентов, обучающихся в медицинских образовательных учреждениях, при оказании медико-социальной помощи гражданам пожилого возраста;

- совместно с Башкирским государственным медицинским университетом организовать работу колл-центра для консультирования антиковидных инспекторов;

- проводить еженедельно по вторникам (в 15.00 часов) брифинги с предоставлением всей достоверной информации по вопросам распространения коронавирусной инфекции;

- оказывать всестороннее содействие Ситуационному антиковидному центру Республики Башкортостан (номер телефона 8 (347) 218-19-19) в выполнении им задач, предусмотренных распоряжением Главы Республики Башкортостан от 16 ноября 2020 года № РГ-308 "О системе "Ситуационный антиковидный центр" Республики Башкортостан".

29. Рекомендовать Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Башкортостан обеспечить охрану медицинских организаций, перепрофилированных для изоляции и госпитализации лиц, заболевших коронавирусной инфекцией, а также лиц с симптомами, не исключающими коронавирусную инфекцию.

30. Министерству семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан:

- совместно с Министерством здравоохранения Республики Башкортостан, Министерством внутренних дел по Республике Башкортостан (по согласованию), Государственным комитетом Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, Управлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан (по согласованию), Главным управлением МЧС России по Республике Башкортостан (по согласованию) создать и обеспечить работу Координационного центра по оказанию содействия гражданам, находящимся в режиме самоизоляции, одиноко проживающим гражданам, гражданам пожилого возраста, гражданам, отягощенным хроническими заболеваниями, инвалидам и гражданам с ограниченными возможностями здоровья;

- организовать на безвозмездной основе предоставление социальных услуг на дому гражданам, находящимся в режиме самоизоляции, одиноко проживающим гражданам, гражданам пожилого возраста, гражданам, отягощенным хроническими заболеваниями, инвалидам и гражданам с ограниченными возможностями здоровья;

- определить режим (особенности) работы центров занятости населения Республики Башкортостан с гражданами и работодателями, а также перечень государственных услуг (функций) в области содействия занятости населения, которые могут предоставляться в центрах занятости населения Республики Башкортостан, а также особенности их оказания, включая дистанционный характер.

31. Министерству промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан, Министерству здравоохранения Республики Башкортостан при распределении средств индивидуальной защиты (масок), дезинфицирующих средств в первоочередном порядке обеспечивать ими медицинских работников, членов мобильных групп Координационного центра по оказанию содействия гражданам, находящимся в режиме самоизоляции, волонтеров и иных лиц, контактирующих с заболевшими коронавирусной инфекцией (имеющими признаки такого заболевания).

32. Министерству образования и науки Республики Башкортостан в период обучения в дистанционной форме:

- в рамках выделенного финансирования организовать работу подведомственных государственных учреждений по выдаче продуктовых наборов обучающимся, имеющим право на обеспечение бесплатным питанием, за исключением обучающихся по образовательным программам начального общего образования;

- совместно с администрациями муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан в рамках выделенного финансирования организовать работу муниципальных образовательных учреждений по выдаче продуктовых наборов обучающимся, имеющим право на обеспечение бесплатным питанием, за исключением обучающихся по образовательным программам начального общего образования.

33. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан совместно с:

органами местного самоуправления, ГУП "Башавтотранс" Республики Башкортостан и частными перевозчиками принять меры по приостановлению пассажирских перевозок в другие субъекты Российской Федерации, а также по уменьшению количества (периодичности) перевозок на межмуниципальных транспортных пассажирских сообщениях;

Государственным комитетом Республики Башкортостан по туризму принять меры по обеспечению возвращения в Республику Башкортостан граждан Российской Федерации, проживающих в Республике Башкортостан, с территорий иностранных государств, в которых введены временные ограничения пассажирских перевозок.

34. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Республике Башкортостан осуществить информирование населения о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и иных требований, предусмотренных настоящим Указом.

35. Агентству по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан совместно с Министерством здравоохранения Республики Башкортостан, ГУП ТРК "Башкортостан" Республики Башкортостан, ГУП Республики Башкортостан Издательский дом "Республика Башкортостан" организовать информирование населения о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), о правилах поведения при появлении симптомов гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции

(COVID-2019), о мерах по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции

(COVID-2019), о мерах по противодействию распространению в Республике Башкортостан гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), о необходимости соблюдения требований, предусмотренных настоящим Указом.

36. Руководителям учреждений постоянного пребывания вне зависимости от организационно-правовой формы (специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения уголовно-исполнительной системы) незамедлительно информировать Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан, ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан", ГБУЗ Республиканская станция скорой медицинской помощи и центр медицины катастроф (по номеру телефона: 8 (347) 286-58-27 и по электронной почте: Ufa.rssmpmk.cmk@doctorrb.ru), медицинскую организацию государственной системы здравоохранения Республики Башкортостан по территориальной принадлежности, вышестоящий орган исполнительной власти либо орган, осуществляющий функции учредителя, при появлении симптомов COVID-2019, внебольничной пневмонии, гриппа, респираторного заболевания у работников учреждения постоянного пребывания или граждан, находящихся в учреждении постоянного пребывания.

37. Оперативному штабу по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Башкортостан:

- вносить предложения (решения) о приостановлении работы организаций (ИП, самозанятых), нарушающих настоящий Указ, на основании информации Антикризисного штаба по поддержке и обеспечению устойчивости экономики республики;

- обеспечить координацию действий территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Республике Башкортостан, органов государственной власти Республики Башкортостан, органов местного самоуправления Республики Башкортостан и организаций;

- перевести работу в круглосуточный режим;

- ежедневно представлять Главе Республики Башкортостан доклад о ситуации с распространением в Республике Башкортостан коронавирусной инфекции, количестве заболевших, в том числе о вновь выявленных случаях.

38. Установить, что Ситуационный центр по обеспечению устойчивого функционирования экономики Республики Башкортостан:

оперативно решает вопросы, связанные с реализацией мероприятий, направленных на повышение устойчивости развития экономики Республики Башкортостан, а также осуществляет информационно-аналитическое обеспечение деятельности Антикризисного штаба по поддержке и обеспечению устойчивости экономики республики;

вносит предложения об изменении перечня отраслей экономики Республики Башкортостан, наиболее уязвимых в условиях распространения коронавирусной инфекции.

39. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

40. Указ вступает в силу со дня его подписания и действует до особого указания.





Приложение к Указу Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111





Перечень заболеваний

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозу Е10.

2. Болезни органов дыхания из числа:

2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.

2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.

2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2, 127.8, 127.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы1 - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3-N18.5.

6. Новообразования из числа2:

6.1. Злокачественные новообразования любой локализации1, в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00 - С80, С97.

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы1, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81 - С96, D46.".

1 При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания.

2 Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).

2. Настоящий Указ вступает в силу с 15 апреля 2021 года.

Глава Республики Башкортостан Р.Хабиров







