Центробанк дал советы, как избежать обмана со вкладом

Центробанк дал рекомендации россиянам, которые намерены открыть вклад в банке. Регулятор посоветовал задать сотрудникам кредитного учреждения четыре вопроса.

"Гарантирована ли доходность (определенная ставка на весь срок договора)? ... Застрахованы ли деньги Агентством по страхованию вкладов в сумме 1 миллион 400 тысяч рублей? Какие потери грозят при досрочном расторжении договора? ... С кем заключается договор - банк, страховая компания, брокер, доверительный управляющий и т.д.?" - цитируют советы ЦБ РИА Новости.

В регуляторе отметили, что чаще всего недобросовестная продажа финансовых услуг и продуктов встречается в офисах банков. Чаще всего схема выглядит следующим образом: клиент приходит с намерением открыть вклад, а его уговаривают оформить другой договор.

"Люди идут в банк с определенным запасом доверия, поэтому советы менеджера воспринимают не так критично, как следовало бы", - пояснили в Банке России.

Речь может идти об оформлении инвестиционных страховых продуктах, облигациях, векселях самого банка и иных ценных бумагах. Иногда встречается и комбинированный вариант - часть средств на вклад, часть - на инвестиции или облигации.

В таком случае ЦБ рекомендует внимательно изучить договор перед подписанием. Документ можно даже взять домой.

"Закон дает вам такое право. Помните, это ваши деньги и только вам решать, как ими распорядиться", - отметили в регуляторе.