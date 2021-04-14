Цены на нефть выросли на 5% после выхода статистики по запасам в США

Мировые цены на нефть выросли на 5% на фоне опубликованных ранее данных Минэнерго США о запасах нефти в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным на 19:26 мск цена фьючерсов на североморскую смесь Brent росла на 4,7%, до 66,66 доллара, фьючерсов на WTI - на 5,02%, до 63,2 доллара за баррель. По состоянию на 21:02 мск цена Brent равняется 66,64 доллара за баррель, а WTI - 63,18 доллара за баррель.

Коммерческие резервы за минувшую неделю снизились на 5,9 млн баррелей и достигли 492,4 миллиона баррелей.