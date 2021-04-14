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14.04.2021 12:15
Рубрика: В мире

Cертификат для путешествий по Евросоюзу заработает 21 июня

Текст: Александр Саможнев
В Евросоюзе 21 июня вступит в силу так называемый "сертификат здоровья". Он позволит восстановить свободу передвижения по странам ЕС в преддверии летних отпусков. Наличие документа означает, что его владелец не представляет угрозу заражения для местных жителей. Пилотный проект стартует 1 июня, сообщает телеканал Euronews.
Фото: istockphoto Фото: istockphoto
Фото: istockphoto

"Цель этого предложения - способствовать возвращению к свободному передвижению внутри Европейского союза. К концу июня мы хотим быть готовы к регулированию", - заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. По его словам, государства-члены ведут переговоры об окончательных деталях так называемого "цифрового зеленого сертификата", а парламент ускоряет голосование, которое, как ожидается, пройдет во время следующего пленарного заседания 7-10 июня.

Фото: Sekai Alien/wikimedia.org
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В Еврокомиссии подчеркнули, что "это не паспорт прививок", так как сертификат будет включать в себя данные не только о тех, у кого были уколы, но и о тех, у кого были отрицательные результаты теста ПЦР или о тех, кто восстановился после COVID-19.

"Все граждане должны иметь возможность воспользоваться цифровым зеленым сертификатом во время путешествия. Обладание документом о вакцинации не должно и не может быть предварительным условием для осуществления права на свободное передвижение", - уточнил еврокомиссар по юстиции. При этом использование сертификата будет ограничено по времени и закончится после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявит об окончании пандемии, а ее угроза станет минимальной и ЕС будет защищен.

По данным портала medicalxpress.com, первоначально документ будет ориентирован на то, чтобы европейские граждане и резиденты могли более свободно передвигаться в пределах ЕС, особенно учитывая пограничные ограничения, введенные несколькими государствами-членами.

Позднее Еврокомиссия хотела бы, чтобы "цифровой зеленый сертификат" стал взаимозаменяемым на международном уровне. В этой связи эксперты находятся в контакте с ВОЗ и Международной организацией гражданской авиации.

Фото: Сергей Михеев
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Отмечается также, что использование сертификата не будет обязательным для стран ЕС, но те, кто решит его принять, должны согласиться с вакцинами, одобренными Европейским агентством по лекарствам. Речь идет о препаратах компаний BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Отдельные государства-члены могут по своему усмотрению принимать другие вакцины.

На техническом уровне предложение Еврокомиссии по "сертификатам здоровья" позволяет избежать необходимости создания централизованной базы данных, обеспечивая при этом возможность проверки подлинности сертификатов сотрудниками пограничных служб.

В мире Европа Пандемия коронавируса COVID-19

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