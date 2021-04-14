Чернышенко: В России готовится новая госпрограмма по научному развитию

Новую госпрограмму научно-технологического развития должны разработать к октябрю 2021 года. Об этом сообщил сегодня вице-премьер Дмитрий Чернышенко на правительственном часе в Совете Федерации. К работе над программой привлечены ученые, ректоры, предприниматели, сенаторы и депутаты.

Подготовить программу поручил Президент России Владимир Путин. Координатором программы назначена правительственная комиссия по научно-технологическому развитию. Одобрить документ должен будет Совет по науке и образованию при Президенте РФ.

По словам вице-премьера, задача правительства в том, что касается развития науки, - кратное увеличении отдачи на каждый вложенный рубль. На исследований из бюджета выделяется достаточно средств, сказал Чернышенко.