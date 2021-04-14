Число новых случаев COVID-19 в Турции впервые превысило 60 тысяч за сутки

Минздрав Турции зафиксировал 14 апреля рекордное число заболевших коронавирусом за все время пандемии, сообщается в ежедневной сводке ведомства. За последние 24 часа сделано 310 420 тестов, выявлено 62 797 случаев заболевания. Скончались 279 человек.

На фоне роста заболеваемости турецкие власти ввели ограничения, которые продлятся до середины мая, до окончания священного мусульманского месяца Рамадан, который начался 13 апреля и закончится 13 мая.

Следующие ограничения вступают в силу с 14 апреля и продлятся минимум до 16-17 мая. В будние дни будет действовать комендантский час с 19 часов до 5 утра. Локдаун по всей стране начнется в пятницу в 19 часов и продлится до 5 утра понедельника.

Заведения общепита до 17 мая станут работать только на вынос и доставку, за исключением, возможно, некоторых чайных-чайбахче.

Отели могут кормить в своих ресторанах только собственных постояльцев, не более двух человек за одним столом.

Общественный транспорт станет ходить с загрузкой 50 процентов.

Во время комендантского часа и локдауна в субботу и воскресенье магазины будут работать с 10 до 17. Все кроме людей старше 65 лет и младше 18 могут при необходимости дойти пешком до ближайшего магазина или сделать онлайн-заказ. То же самое касается пекарен.

В будние дни люди старше 65 лет могут выходить на улицу с 10 утра до 14 часов, а те, кто младше 18 лет, - с 14 до 18 часов.

В другое время выход на улицу для этих групп запрещен за исключением особых случаев. Общественным транспортом обеим группам пользоваться запрещено, помимо школьников, у которых продолжается очное обучение.

Также без уважительной причины нельзя передвигаться между городами. На въездах в каждую провинцию будут стоять блок-посты.