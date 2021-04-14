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14.04.2021 20:26
Рубрика: В мире

Число новых случаев COVID-19 в Турции впервые превысило 60 тысяч за сутки

Текст: Константин Волков

Минздрав Турции зафиксировал 14 апреля рекордное число заболевших коронавирусом за все время пандемии, сообщается в ежедневной сводке ведомства. За последние 24 часа сделано 310 420 тестов, выявлено 62 797 случаев заболевания. Скончались 279 человек.

Фото: Reuters
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На фоне роста заболеваемости турецкие власти ввели ограничения, которые продлятся до середины мая, до окончания священного мусульманского месяца Рамадан, который начался 13 апреля и закончится 13 мая.

Следующие ограничения вступают в силу с 14 апреля и продлятся минимум до 16-17 мая. В будние дни будет действовать комендантский час с 19 часов до 5 утра. Локдаун по всей стране начнется в пятницу в 19 часов и продлится до 5 утра понедельника.

Заведения общепита до 17 мая станут работать только на вынос и доставку, за исключением, возможно, некоторых чайных-чайбахче.

Отели могут кормить в своих ресторанах только собственных постояльцев, не более двух человек за одним столом.

Общественный транспорт станет ходить с загрузкой 50 процентов.

Во время комендантского часа и локдауна в субботу и воскресенье магазины будут работать с 10 до 17. Все кроме людей старше 65 лет и младше 18 могут при необходимости дойти пешком до ближайшего магазина или сделать онлайн-заказ. То же самое касается пекарен.

В будние дни люди старше 65 лет могут выходить на улицу с 10 утра до 14 часов, а те, кто младше 18 лет, - с 14 до 18 часов.

В другое время выход на улицу для этих групп запрещен за исключением особых случаев. Общественным транспортом обеим группам пользоваться запрещено, помимо школьников, у которых продолжается очное обучение.

Также без уважительной причины нельзя передвигаться между городами. На въездах в каждую провинцию будут стоять блок-посты.

В мире Ближний Восток Турция Пандемия коронавируса COVID-19

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