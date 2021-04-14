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14.04.2021 02:00
Рубрика: Экономика

Планы меняются

Что делать туристам, купившим туры в Турцию
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Неделя № 80(8431)
Оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции приостановил регулярные и чартерные рейсы с курортами Турции и рейсы в Танзанию с 15 апреля до 1 июня. Ростуризм рекомендовал перенести туры, а туроператоры начали предлагать альтернативы. Что делать тем, кто уже купил туры в Турцию, рассказали представители Ростуризма, туроператоров и эксперты.
Заболеваемость коронавирусом в Турции - 455 случаев на 100 тысяч населения. Фото: Reuters Заболеваемость коронавирусом в Турции - 455 случаев на 100 тысяч населения. Фото: Reuters
Заболеваемость коронавирусом в Турции - 455 случаев на 100 тысяч населения. Фото: Reuters

Авиасообщение с Турцией и Танзанией ограничили из-за роста числа выявленных случаев заболевания COVID-19 в этих странах. "Нашей ключевой задачей является сохранение здоровья российских граждан и стабильной ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией, которой удалось достичь в последние месяцы", - пояснила вице-премьер Татьяна Голикова. С середины марта в Турции зафиксирован быстрый подъем заболеваемости коронавирусом, на прошлой неделе показатели достигли своего пика, добавила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что в России сейчас фиксируется 45 новых случаев заболевания на 100 тысяч населения, а в Турции - 455 случаев на 100 тысяч населения.

Фото: iStock
Голикова: Проблем с возвращением туристов из Турции быть не должно

В итоге самолеты перестанут летать на курорты Турции с 15 апреля. Останутся только по два рейса в неделю по маршруту Москва - Стамбул и Стамбул - Москва, а также рейсы для вывоза россиян. Но, как заверили в Ростуризме, эвакуации россиян не будет. Это значит, что те туристы, которые уже улетели в Турцию или Танзанию, смогут завершить отдых и вернуться запланированными рейсами обратно. Причем это касается как организованных туристов, поехавших отдыхать по линии туроператора, так и самостоятельных путешественников.

В Ростуризме только призвали россиян следить за возможными изменениями вылетов у туроператоров и на сайтах авиакомпаний.

Тем путешественникам, которые купили туры с вылетами с 15 апреля до 1 июня, руководитель Ростуризма Зарина Догузова рекомендовала перенести туры на более поздний срок или подобрать вместе с туроператорами другие направления.

Туроператоры уже начали подбирать замену Турции. О готовности перенести сроки поездки или подобрать альтернативное направление заявили в компании TUI. В компании TEZ TOUR отметили, что туристы, желающие отдохнуть в Турции, смогут перенести туры с сохранением стоимости и параметров отдыха на осенние даты. Летом - дороже.

В качестве альтернативы туроператоры сейчас предлагают в основном путешествия по России. Кроме того, они рассчитывают на открытие чартерных рейсов на зарубежные курорты Кипра, Египта, Туниса, Греции.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
Лавров оценил сроки возобновления авиасообщения с курортами Египта

Перенести туры на более поздние даты можно и тем, кто забронировал туры в Турцию после 1 июня. Но туроператоры пока рассчитывают, что ситуация в Турции нормализуется и авиарейсы в эту страну возобновятся после 1 июня.

По закону туристы могут также аннулировать купленные туры. В этом случае, как пояснили в Ростуризме, туристам вернут деньги за аннулированные туры в Турцию с вылетом после 1 июня 2021 года с удержанием фактически понесенных расходов туроператоров. Если турист не согласится с размером вычета, он вправе оспорить действия туроператора в суде. Фактически понесенные расходы удержат и в случае аннулирования туров с вылетом с 15 апреля по 1 июня, пояснил директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко. Но это невыгодно, так как потери будут большие. При этом он отметил, что представители турбизнеса ждут решений органов исполнительной власти о порядке аннулирования туров.

Авиакомпании также ждут разъяснений от Росавиации по порядку возврата билетов. А пока некоторые авиаперевозчики заявили о готовности полностью вернуть деньги за аннулированные рейсы. При этом, как пояснил председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков, авиакомпании могут предложить туристам улететь раньше, но пассажир может отказаться и улететь в ту дату, на которую у него обратный билет.

Кстати

Туры купили на 32 млрд рублей

Туры в Турцию до 1 июня 2021 года забронировали более 500 тысяч россиян на общую сумму 32 млрд рублей, рассказали в Ассоциации туроператоров. Однако эта сумма может быть на 20% больше, так как в ней не учтены бронирования средних и нишевых туроператоров.

Как сообщили в Российском союзе туриндустрии, сейчас в Турции отдыхают около 30 тысяч россиян.

Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Ростуризм

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