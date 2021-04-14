Чудом не взорвался: украинский "Ураган" перевернулся по пути в Мариуполь

On April 10, there was an accident on the route Odessa - Mariupol - Novoazovsk with the participation of RSZO "Uragan" (on the chassis ZiL-135).🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/agv8bdRGW6— ZOKA (@200_zoka) April 13, 2021
В результате инцидента были получены тяжелые повреждения: буквально расплющена кабина, оторвался пакет с шестнадцатью направляющими.
По обнародованным данным, РСЗО была снаряжена реактивными снарядами, и большая удача, что они не взорвались.
Судя по всему, машина надолго выбыла из строя. Учитывая украинские реалии и имеющийся дефицит запчастей, ее вообще могут списать.
Причиной случившегося стала неисправность агрегатов рулевого управления. Какие травмы получили находящиеся в кабине военнослужащие, точно пока неизвестно.
На вооружении сухопутных войск Украины находилось около семи десятков таких РСЗО. Техника активно применялась в ходе боевых действий в Донбассе, имеются сведения о безвозвратных потерях нескольких единиц.
Также два "Урагана" и пара транспортно-заряжающих машин достались бойцам ополчения в виде трофеев.
Учитывая сложности, возникающие в ходе эксплуатации четырехосных шасси ЗИЛ-135ЛМ, предпринимались попытки заменить их на КрАЗ-6322 (6х6) кременчугского автозавода. Однако они оказались неудачными, и в настоящее время испытывается вариант уже на основе чехословацкого вездехода Tatra Т815-7Т3RC1.