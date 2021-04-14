Дания отказалась от AstraZeneca и приостановила использование вакцины J&J

Управление здравоохранения королевства Дания приняло решение отказаться от использования британско-шведского препарата против коронавируса AstraZeneca, а также воздержаться на какое-то время от использования американской вакцины Johnson & Johnson (J&J). Об этом сообщила датская газета Politiken.

С 11 марта Дания, вместе с рядом других стран в Европе и по всему миру, приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneсa на фоне сообщений о риске тромбоза после ее применения у пациентов, страдающих проблемами со свертываемостью крови. И хотя королевство закупило 2,4 миллиона доз AstraZeneca, принято решение не использовать их.

Что касается вакцины J&J, то Копенгаген будет следить за дальнейшими уведомлениями со стороны европейского фармрегулятора EMA. Вечером 13 апреля EMA приняла решение приостановить поставки J&J в ЕС также по причине риска возникновения тромбозов. Пока неясно, есть ли связь между использованием вакцин и появлением тромбов, EMA продолжает исследовать этот вопрос.