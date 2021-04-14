Диетолог объяснила, какое молоко может нанести вред

Потребление молока может вызывать неприятные последствия у некоторых людей не из-за непереносимости лактозы, а из-за определенного типа казеина - самой большой группы белков в продукте. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог "ФИЦ питания и биотехнологии" Тамара Прунцева.

По ее словам, из нескольких видов казеина вторым по распространенности является бета-казеин, основными формами которого могут быть бета-казеин А1 и бета-казеин А2.

Ученые предполагают, что бета-казеин А1 может вызывать непереносимость и провоцировать воспаление в кишечнике, вздутие живота или диарею, а также развитие сахарного диабета первого типа.

- Есть теория, что бета-казеин А1 негативно влияет на сердечно-сосудистую, пищеварительную, нервную систему. Но клинические исследования, проведенные в разных странах, не дали этому убедительных доказательств, с уверенностью говорить этого мы не можем. Поэтому остановились на том, что детей, которые часто пьют молоко именно с этим элементом, стоит относить к определенной группе риска, - отметила врач.

Проведенные исследование показали, что в сравнении с бета-казеином А1 бета-казеин А2 усваивается почти в шесть раз лучше. Кстати, именно он входит в состав человеческого молока. В коровьем же количество этих белков зависит от породы животных.

Диетолог добавила, что при отсутствии аллергии или непереносимости отказываться от молока не стоит, поскольку в нем содержится много витаминов и микроэлементов.