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14.04.2021 15:39
Рубрика: Власть

Должникам гарантируют минимальный доход

Текст: Татьяна Замахина
Какие бы жизненные обстоятельства не сложились, должника не оставят без копейки в кармане. На это направлен законопроект, который Госдума приняла в первом чтении.

Инициативу внесли в ГД депутаты и сенаторы от "Единой России". В случае окончательного принятия поправок у должника будет в обязательном порядке сохраняться доход в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране. И эту сумму защитят от взыскания за долги. В нынешнем году эта величина на душу населения составляет 12 702 рубля.

Фото: istock
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Как рассказал журналистам один из авторов документа, первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, гарантированный доход будет не меньше этой суммы. То есть если у задолжавшего гражданина имеются дети, иждивенцы, которые не могут иметь собственных доходов, то гарантированный размер может быть установлен на более высоком уровне.

"Законопроект направлен на защиту граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Недопустимо за долги лишать человека средств к существованию", - подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Как нормы будут работать? Согласно законопроекту, должники смогут обращаться к судебным приставам с заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере не менее прожиточного минимума. В заявлении нужно будет указать реквизиты банковского счета, где лежит неприкосновенная сумма. Банк не сможет обращать на нее взыскание. Конечно, счет можно указывать только один.

О том, что гражданину должны сохранять необходимый минимум для жизни, говорит и Конституция РФ. Но ранее в законах не говорилось о конкретной денежной сумме. Теперь этот "пробел" будет устранен.

Новые нормы авторы предлагают ввести в силу с 1 сентября 2021 года. В ЕР считают, что принятие такого закона будет важным шагом в том направлении, который обозначил глава партии Дмитрий Медведев летом прошлого года. Речь о законодательном введении такого понятия как гарантированный минимальный доход каждого россиянина.

Еще один автор, секретарь Генсовета "ЕР", первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак уточнил, что документ на руку и для самозанятых, а также индивидуальных предпринимателей, чьи счета сегодня не защищены от взысканий. "В настоящее время все их доходы нередко обнуляются в рамках исполнительных производств, что ставит людей на грань выживания", - пояснил он.

Комментарии
Фото: iStock
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Один из авторов законодательной инициативы, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев:

"Это важная социальная инициатива. В настоящее время допускается списание с должников до половины их месячной заработной платы и пенсии. Зачастую банки забирают у людей последнее, оставляя без копейки на существование. И особенно принятие этого закона важно в пандемию, ведь у многих доходы снизились, и пришлось взять кредиты".

Депутат ГД от ЕР Алексей Кобилев:

"Сегодня по закону нельзя списать более 50% от размера пенсии или заработной платы, однако пандемия показала, что данная мера недостаточна. Иногда в этих случаях у человека может просто не оставаться средств к существованию. Наконец, сейчас никак не защищены права самозанятых, индивидуальных предпринимателей - у них за долги средства могут списать полностью, чего происходить не должно".

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