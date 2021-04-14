Должникам гарантируют минимальный доход

Инициативу внесли в ГД депутаты и сенаторы от "Единой России". В случае окончательного принятия поправок у должника будет в обязательном порядке сохраняться доход в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране. И эту сумму защитят от взыскания за долги. В нынешнем году эта величина на душу населения составляет 12 702 рубля.

Как рассказал журналистам один из авторов документа, первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, гарантированный доход будет не меньше этой суммы. То есть если у задолжавшего гражданина имеются дети, иждивенцы, которые не могут иметь собственных доходов, то гарантированный размер может быть установлен на более высоком уровне.

"Законопроект направлен на защиту граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Недопустимо за долги лишать человека средств к существованию", - подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Как нормы будут работать? Согласно законопроекту, должники смогут обращаться к судебным приставам с заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере не менее прожиточного минимума. В заявлении нужно будет указать реквизиты банковского счета, где лежит неприкосновенная сумма. Банк не сможет обращать на нее взыскание. Конечно, счет можно указывать только один.

О том, что гражданину должны сохранять необходимый минимум для жизни, говорит и Конституция РФ. Но ранее в законах не говорилось о конкретной денежной сумме. Теперь этот "пробел" будет устранен.

Новые нормы авторы предлагают ввести в силу с 1 сентября 2021 года. В ЕР считают, что принятие такого закона будет важным шагом в том направлении, который обозначил глава партии Дмитрий Медведев летом прошлого года. Речь о законодательном введении такого понятия как гарантированный минимальный доход каждого россиянина.

Еще один автор, секретарь Генсовета "ЕР", первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак уточнил, что документ на руку и для самозанятых, а также индивидуальных предпринимателей, чьи счета сегодня не защищены от взысканий. "В настоящее время все их доходы нередко обнуляются в рамках исполнительных производств, что ставит людей на грань выживания", - пояснил он.

Комментарии

Один из авторов законодательной инициативы, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев:

"Это важная социальная инициатива. В настоящее время допускается списание с должников до половины их месячной заработной платы и пенсии. Зачастую банки забирают у людей последнее, оставляя без копейки на существование. И особенно принятие этого закона важно в пандемию, ведь у многих доходы снизились, и пришлось взять кредиты".

Депутат ГД от ЕР Алексей Кобилев:

"Сегодня по закону нельзя списать более 50% от размера пенсии или заработной платы, однако пандемия показала, что данная мера недостаточна. Иногда в этих случаях у человека может просто не оставаться средств к существованию. Наконец, сейчас никак не защищены права самозанятых, индивидуальных предпринимателей - у них за долги средства могут списать полностью, чего происходить не должно".