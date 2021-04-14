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14.04.2021 15:52
Рубрика: Культура

Археологи нашли крупную коллекцию драгоценностей в некрополе XII века

Текст: Денис Передельский

В Болгарии археологи впервые представили на обозрение обширную коллекцию украшений, которые были обнаружены в конце прошлого года при проведении изыскательских работ в средневековом некрополе.

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Как сообщает Archaeology in Bulgaria, лишь недавно найденные сокровища были каталогизированы. Учитывая большую ценность этих реликвий, они переданы в фонды Национального музея Болгарии.

Ученые отмечают, что найденные сокровища не были спрятанным кладом. Это был очень богатый средневековый погребальный инвентарь, обнаруженный при изучении некрополя XII века.

Этот памятник расположен недалеко от городка Раднево на юге Болгарии. Примечательно, что большая часть найденных украшений находилась только в одной могиле. В частности, в захоронении были обнаружены многочисленные ожерелья из стеклянных бус, стеклянные и бронзовые браслеты, серебряные подвески и многие другие предметы, который в свое время были настоящими драгоценностями.

Сообщается, что указанный некрополь был частью средневекового поселения, построенного на вершине холма. Раскопки показали, кстати, что это место было заселено еще в эпоху неолита (новый каменный век). С тех пор люди жили здесь постоянно: археологи вскрыли культурные слои энеолита (медный век), бронзового и железного веков, а также периода древней Фракии.

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В XII веке нашей эры территория вокруг современного города Раднево входила в состав Византии - Восточной Римской империи. Именно к этому периоду времени и относятся захоронения, обнаруженные в некрополе.

Археологи раскопали в 2020 году несколько сотен гробниц. А первые раскопки здесь были проведены еще в 2013 году. Тогда археологическая команда раскопала 164 могилы. В некоторых из них сохранились остатки деревянных гробов.

Все захоронения являются христианскими. Могилы были неглубокими - их глубина составляет 1,2 метра. Вероятно, данное поселение утратило свое значение в начале периода Второй Болгарской империи (1185 - 1396/1422 годы нашей эры).

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