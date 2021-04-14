E-commerce для больших брендов: НРФ представляет новую онлайн-конференцию

Новости

Пашинян сообщил, когда уйдет в отставку 17:56
Visa и Mastercard ответили на слова о возможности отключения в России 17:55
В Саратовской области завершили поиски якобы упавшего самолета 17:47
Нотр-Дам откроют в 2024 году 17:42
За рекламу алкоголя в интернете предлагают штрафовать на полмиллиона 17:37
Умер сценарист "Бригады" и "Мы из МУРа" Александр Анненский 17:37
В Москве после зимы проснулись ежи и лягушки 17:37
Украинский пранкер заочно приговорен в России к шести годам колонии 17:23
Убийца ветерана в Воронеже получил 19 лет 17:23
Начальник "Локомотива" прокомментировал инцидент перед матчем со "Спартаком" 17:21
"Круг добра" закупит незарегистрированный препарат для больных детей 17:20
Следователи ходатайствовали об аресте руководства "Невской мануфактуры" 17:15
Медведев: Президент в июне обсудит с Совбезом вопросы безопасности на выборах 17:12
Турбизнес отметил рост интереса россиян к отдыху в России 17:10
"Американский Мавроди" Бернард Мэдофф умер в тюрьме 17:10
Стали известны характеристики iPhone 15 16:56
Путин оценит доступность госуслуг 16:42
Цены на нефть поднялись выше 65 долларов за баррель 16:40
В тамбовском селе сгорели пять домов 16:33
Датская чиновница упала в обморок во время пресс-конференции 16:32
Под Липецком сгорела приехавшая на тушение пожарная машина 16:27
Армения приобретет миллион доз "Спутник V" 16:23
Медведев: Важно проработать вопрос о безопасности избирательных участков 16:22
ФАС проверит иностранные поисковики в рамках дела "Яндекса" 16:16
Температура в Москве повторила рекорд 1962 года 16:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
14.04.2021 17:41
Рубрика: Общество

E-commerce для больших брендов: НРФ представляет новую онлайн-конференцию

Дискуссионная панель будет посвящена специфике продвижения на e-commerce-площадках. Запуск трансляции запланирован на 28 апреля в 11:00.
Фото: АКАР Фото: АКАР
Фото: АКАР

Пандемия послужила важным драйвером развития онлайн-торговли. Сейчас из антикризисной меры маркетплейсы превращаются в системообразующий элемент бизнеса. В прямом эфире нового проекта НРФ+ECOM бренды и рекламные группы расскажут, как e-commerce становится одной из доминирующих сил на рынке.

Для участников рынка очевидно, что онлайн-продажи требуют перестройки многих процессов в компаниях-производителях товаров и услуг: маркетинг и продажи больше не могут существовать отдельно. Эксперты онлайн-конференции НРФ+ECOM постараются найти ответы на волнующие участников рынка вопросы:

- Как происходит взаимодействие рекламодателей и агентств с площадками онлайн-торговли?

- Какую долю в продажах больших брендов сейчас занимают e-commerce и маркетплейсы?

- Насколько эффективны для продвижения привычные медиаканалы в e-commerce?

- Требуется ли пересмотр портфеля брендов при развитии интернет-продаж?

Зрителей онлайн-конференции ожидает обзор актуальных практик, полезных инструментов и кейсов рынка от ведущих представителей e-commerce. Модератор конференции НРФ+ECOM - Ксения Болецкая.

Организаторами мероприятия выступят Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) и Ассоциация интерактивной рекламы (IAB Russia) при поддержке холдинга "Газпром-медиа" и Mediascope.

Подписаться на трансляцию вы можете на сайте онлайн-конференции НРФ+ECOM.

Организаторы - АКАР, РАМУ, IAB Russia, ЦРБК

Титульный партнер - Холдинг "Газпром-медиа"

Генеральный research-партнер - исследовательская компания Mediascope

Партнеры - dentsu Russia, OMD OM Group

Медиапартнеры:

Индустриальный контент-портал - ADPASS

Генеральный индустриальный партнер - Sostav

Информационные партнеры - Independent Media, Мир 24, Российская газета, Финансовая газета

Отраслевой партнер - E-pepper

Онлайн-медиа: Performance 360, ICT Online, ICT2GO, VinteraTV

Общество СМИ и соцсети

Главное сегодня

Песков рассказал о встрече Путина и Байдена в одной из европейских стран
Минстрой поддержал идею продления программы льготной ипотеки
ЦБ не увидел рисков отключения России от Visa и MasterCard
Косачев о полетах в Турцию: Запрета по политическим причинам не было
Медведев: Работа над новым КоАП должна завершиться в этом году
Победа во Всероссийской олимпиаде: Секреты московских школьников
Как отличить COVID-19 от сезонной аллергии