E-commerce для больших брендов: НРФ представляет новую онлайн-конференцию

Дискуссионная панель будет посвящена специфике продвижения на e-commerce-площадках. Запуск трансляции запланирован на 28 апреля в 11:00.

Пандемия послужила важным драйвером развития онлайн-торговли. Сейчас из антикризисной меры маркетплейсы превращаются в системообразующий элемент бизнеса. В прямом эфире нового проекта НРФ+ECOM бренды и рекламные группы расскажут, как e-commerce становится одной из доминирующих сил на рынке.

Для участников рынка очевидно, что онлайн-продажи требуют перестройки многих процессов в компаниях-производителях товаров и услуг: маркетинг и продажи больше не могут существовать отдельно. Эксперты онлайн-конференции НРФ+ECOM постараются найти ответы на волнующие участников рынка вопросы:

- Как происходит взаимодействие рекламодателей и агентств с площадками онлайн-торговли?

- Какую долю в продажах больших брендов сейчас занимают e-commerce и маркетплейсы?

- Насколько эффективны для продвижения привычные медиаканалы в e-commerce?

- Требуется ли пересмотр портфеля брендов при развитии интернет-продаж?

Зрителей онлайн-конференции ожидает обзор актуальных практик, полезных инструментов и кейсов рынка от ведущих представителей e-commerce. Модератор конференции НРФ+ECOM - Ксения Болецкая.

Организаторами мероприятия выступят Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) и Ассоциация интерактивной рекламы (IAB Russia) при поддержке холдинга "Газпром-медиа" и Mediascope.

Подписаться на трансляцию вы можете на сайте онлайн-конференции НРФ+ECOM.

Организаторы - АКАР, РАМУ, IAB Russia, ЦРБК

Титульный партнер - Холдинг "Газпром-медиа"

Генеральный research-партнер - исследовательская компания Mediascope

Партнеры - dentsu Russia, OMD OM Group

Медиапартнеры:

Индустриальный контент-портал - ADPASS

Генеральный индустриальный партнер - Sostav

Информационные партнеры - Independent Media, Мир 24, Российская газета, Финансовая газета

Отраслевой партнер - E-pepper

Онлайн-медиа: Performance 360, ICT Online, ICT2GO, VinteraTV