Эксперт рассказал, почему ОПЕК снизила прогноз по добыче нефти Россией

В среднем в 2021 году в России будет ежедневно добываться 10,6 миллиона баррелей нефти и газового конденсата, считают в организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Апрельский прогноз по производству "черного золота" в нашей стране был снижен на 60 тысяч баррелей в сутки, по сравнению с мартовскими ожиданиями картеля.

"Коррекция прогноза вниз, скорее всего, связана с принятыми в начале апреля новыми параметрами ОПЕК+ по ограничению добычи нефти на май-июль, которые касаются и России", - говорит руководитель направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Александр Амирагян. Также пересмотру прогноза в меньшую сторону могла способствовать информация о фактической добыче нефти в России в первые три месяца 2021 года, которая оказалась ниже установленного в рамках ОПЕК+ порога, считает эксперт.

В феврале этого года добыча нефти и газового конденсата в России снизилась на 0,7 процента (около 70 тысяч баррелей в день) до 10,095 миллиона баррелей в сутки относительно января, несмотря на возможность нарастить ежедневное производство на 65 тысяч баррелей. В годовом выражении за три первых месяца этого года добыча упала на 10,9 процента до 125 миллионов тонн, но здесь, главным образом сыграли ограничения по сделке ОПЕК+.

Аналитики картеля, вероятно, ожидают увеличения конкуренции на нефтяном рынке, поскольку не изменили прогноз по конечному потреблению нефти и нефтепродуктов внутри России. На 2021 год он оценен на уровне 3,47 миллиона баррелей в день. По мнению Амирагяна, апрельский пересмотр добычи в меньшую сторону автоматически означает соответствующее сокращение российского экспорта нефти и нефтепродуктов. Но ОПЕК исходит из темпа роста экономики в три процента, хотя возможно, что в дальнейшем картель может пересмотреть его в сторону увеличения, как уже сделал МВФ в апреле. Это, в свою очередь, может положительно повлиять и на следующие прогнозы потребления нефти и нефтепродуктов внутри России, что будет означать рост ожидаемой добычи нефти, считает эксперт.

При этом в мае-июле этого года Россия сможет нарастить производство лишь на 114 тысячи баррелей в сутки, в то время как общее увеличение добычи всеми участниками сделки составит 2,15 миллиона баррелей в день. Нашей стране в зачет пошел рост производства в феврале-апреле этого года, когда остальные страны ОПЕК+ сохраняли свои квоты добычи.