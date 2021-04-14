После долгого периода роста цен на мясо птицы на прилавках магазинов они наконец замерли, следует из данных Росстата. Но эксперты предупреждают: впереди шашлычный период. В этом году он будет усилен запретами на выезд за рубеж. Окончательную стабилизацию цен на курицу можно ждать только после майских праздников, а в июле они должны пойти вниз.

По данным Росстата, на прошлой неделе из двух "птичьих" продуктов продолжили дорожать только яйца - с 83 до 85 рублей за десяток (плюс 2,3%). С начала года цены на них выросли на 11,6%. А цены на мясо птицы впервые за долгий период расти прекратили. На прошлой неделе, как и неделей ранее, средняя цена на курицу составила чуть менее 165,7 рубля за кг. Но с начала года рост цен составил 14,6%.

Стоимость этих продуктов уже с месяц вызывает беспокойство властей. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в начале апреля начала внеплановую проверку производителей яиц и мяса птицы, чтобы выяснить, насколько обоснованно оно было. Как сообщили "РГ" в ФАС, пока проверки не завершены.

Поскольку рост за последние два месяца превысил 10%, по закону государство имеет право вмешаться в этот процесс. Но меры прямого регулирования цен на птицеводческую продукцию на площадке Минсельхоза России не рассматриваются, сообщили в ведомстве. На днях директор департамента развития внутренней торговли минпромторга Никита Кузнецов говорил, что ведомство надеется, что единичная практика госрегулирования цен (на сахар и подсолнечное масло) не распространится на другие продукты.

Тем более что отпускные цены производителей на мясо птицы снижаются уже нескольких недель, говорит генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. Птицеводы еще в марте пообещали зафиксировать цены на тушку курицы и яйца на ближайшие два месяца. Взамен государство им добавило льгот.

Цены на мясо птицы уперлись в спрос. А кроме того, экспортные пошлины на зерно привели к снижению цен на корма. И по инкубационному яйцу сейчас наблюдается не такой острый дефицит, который возник из-за гриппа птиц, говорит президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев.

Но впереди две критические недели: Пасха и "шашлычные" майские праздники, в которые рост цен на эти продукты неизбежен из-за резкого роста спроса. А в этом сезоне он будет усугублен снижением объемов производства мяса птицы (из-за того же гриппа птиц) и закрытием границ. Вместо Турции многие россияне потянутся на дачи или в парки с шашлыками. Фиксация цен произойдет со второй-третьей недели мая. После они пойдут на снижение. К августу это станет особенно ощутимо - из-за восстановления объемов производства и сезонного снижения спроса и перехода части населения на овощи и фрукты, считает эксперт.