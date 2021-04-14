Елизавета II вернулась к исполнению королевских обязанностей

Спустя четыре дня после смерти супруга, герцога Эдинбургского, Елизавета II вернулась к исполнению своих королевских обязанностей, передает ТАСС со ссылкой на британское агентство PA.

Как сообщает агентство, королева приняла участие в официальном мероприятии по случаю ухода Уильяма Пила с поста лорда- камергера при королевском дворе. Это первое официальное мероприятие, не связанное со смертью супруга, в котором она появилась в качестве главы королевского дома.

Отмечается, что 73-летий Уильям Пил проработал в своей должности более 14 лет и планировал уйти на покой в конце прошлого года, но из-за сложностей с пандемией коронавируса был вынужден остаться на своем посту еще несколько месяцев.