Эстафета олимпийского огня проходит без зрителей

Впервые в истории эстафета олимпийского огня проходит без участия зрителей. В западной японской префектуре Осака в связи с угрозой роста числа заражений новым коронавирусом местные власти прибегнули к данному формату. Об этом журналистам информационных агентств сообщил оргкомитет Олимпиады в Токио.

Эстафета организована в крупном местном парке и разбита на этапы по 200 метров. Каждому бегуну разрешено привести с собой не более четырех родственников и друзей. Олимпийский факел несут проживающие в Осаке известные в Японии артисты и спортсмены. Эстафета пройдет в течение двух дней.

Эстафета олимпийского огня началась в Японии 25 марта и продлится 121 день.

Напомним, что Игры в Токио должны состояться в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Тем временем стало известно, что в Токио подготовят отдельный отель для участников Олимпийских игр с легкими симптомами COVID-19.

Как сообщает Kyodo, организаторы Олимпиады работают над подготовкой 300 номеров в гостинице вблизи олимпийского городка. Номера будут предназначены для спортсменов и персонала, имеющих легкие симптомы заболевания, но не нуждающихся в срочной госпитализации.

Всего планируется, что спортсмены проведут в отеле десять дней на карантине. Комитет рассматривает возможность зарезервировать для этого весь отель. Кроме того, организаторы Игр намерены подготовить до 30 специальных автомобилей, где будет предусмотрена защита водителей от заражения, чтобы транспортировать спортсменов с COVID-19 в гостиницу.