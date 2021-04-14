Facebook приступил к тестированию приложения Sparked. Оно предназначено для "быстрых знакомств с добрыми людьми", говорится на сайте проекта.

При регистрации пользователь обязан указать, какие именно качества делают его "добрым" и "толерантным" человеком. Затем эту информацию проверит модератор сервиса, а после укажет ее в профиле пользователя. Как происходит проверка, не уточняется. Однако в регистрации аккаунта могут и отказать, если модератор сочтет, что предоставленная пользователем информация оказалась неверной.

На первое свидание отводится всего лишь четыре минуты. За это время его участники должны понять, понравились ли они друг другу, и если да, то в следующий раз система даст провести вместе уже десять минут. В случае успешного повторного свидания людям предложат обменяться контактами - это может быть как номер мобильного телефона, так и аккаунт в Instagam или электронная почта.

По данным Mediascope, ежемесячная аудитория Facebook в России - более 9 млн активных пользователей. Самыми популярными сервисами знакомств в нашей стране являются Badoo (1 млн 620 тысяч пользователей), "Другвокруг" (1 млн 593 тысячи), замыкает тройку Tinder (1 млн 37 тысяч). На приложения Mamba и Hornet приходится 707 и 314 тысяч пользователей соответственно.