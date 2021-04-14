Фильм Данилы Козловского "Чернобыль" снимался на работающей АЭС

"Я так вижу!" - сказал Данила Козловский как режиссер и снял фильм "Чернобыль". Это было рискованным поступком после того, как сериал американского телеканала HBO "Чернобыль", который вышел в 2019 году, собрал все наивысшие мировые награды. У Козловского не пять серий, а всего один художественный фильм, который выходит в прокат уже 15 апреля. А 26 апреля исполняется 35 лет с момента чернобыльской трагедии.

Продюсер Александр Роднянский подчеркивает, что фильм "Чернобыль" - единственный, который снимался на действующей атомной станции (съемки проходили на закрытых объектах АЭС в Курчатове (Курская область). Тема для Роднянского не чужая - у него есть удостоверение ликвидатора, он был на месте аварии на пятый день и трижды потом возвращался в Припять как режиссер-документалист.

Какую картину сняла команда, в состав которой вошли несколько крупнейших киностудий страны, а деньги были выделены Фондом кино? Предоставим только факты о фильме, а решение - пойти в кинотеатр или нет - зритель примет сам.

О чем фильм?

Фильм "Чернобыль", по словам создателей, - пронзительная история большой любви, трагически разворачивающейся на фоне страшных событий 1986 года. Алексей Карпушин - обычный советский пожарный на атомной станции, в Припяти. Он впервые начинает строить планы длиннее, чем на выходные или отпуск. И потому, что влюбляется в Олю. В прошлом у них уже были отношения, но тогда Алексей упустил свой шанс. Теперь у нее есть маленький сын, но Алексей намерен больше не повторять своих прежних ошибок.

Авария на Чернобыльской АЭС ставит под угрозу мечту Алексея и жизни всех тех, кто ему дорог, и его самого. Надо опуститься под ядерный реактор, выпустить воду и тем самым предотвратить страшную катастрофу...

Кто играет?

В главных ролях: Данила Козловский, Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Равшана Куркова, Николай Козак, Игорь Черневич и другие.

Что главное для режиссера?

Данила Козловский о фильме: "Чернобыль - это наша общая история, катастрофа, коснувшаяся очень многих. И для меня главное, чтобы люди пришли на наш фильм не просто посмотреть на масштаб или уникальные съемки подводных сцен, а испытали сильное эмоциональное переживание, подключились к человеческой истории о том, как катастрофа ворвалась в жизни обычных людей, как изменила их судьбы и невольно сделала из них героев...

Конечно, как и любой другой режиссер, я хочу, чтобы зритель пришел в кинотеатр и увидел наше кино на большом экране. И наш фильм создавался для большого экрана. Над ним трудилось больше 300 человек съемочной группы, различные цеха и команды, и невозможно сосчитать то число объектов, павильонов, декораций, костюмов, реквизита, которые мы задействовали. Но это кино интересно и важно посмотреть не только из-за этого... Самое главное, что это кино о людях, о сложном и непростом чувстве любви, о самопожертвовании...".

Факты о фильме

- Сцену пожара и борьбы с ним снимали на территории действующей атомной станции. А сам пожар имитировали при помощи около 400 огненных установок.

- Для съемок под водой все участники, включая и оператора-постановщика, прошли теоретический и практический курс подводного плавания.

- Во время летних съемок в Венгрии температура воздуха в павильоне достигала +52 C.

- В некоторых эпизодах было задействовано до 500 актеров массовых сцен.

- Все герои носят одежду только 1980-х годов. Яркая рубашка героя Козловского - ровесница актера.

- Художник по пластическому гриму Алексей Ивченко создал для работы над "Чернобылем" альбом, в котором отразил все стадии поражения героев лучевой болезнью.

- Создатели картины говорят, что не стоит искать за судьбами героев реальных свидетелей и участников аварии. В каждом из них объединены истории многих людей.