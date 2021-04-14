Фильм "Ирония судьбы" снимут с голливудскими актерами

Режиссер Марюс Вайсберг, известный по фильмам "Бабушка легкого поведения", "8 первых свиданий", "(Не)идеальный мужчина" и другим, приступает к работе над фильмом под названием "Ирония судьбы" (About Fate).

Как говорится в релизе, поступившем в "РГ" от компании "Централ Партнершип" (дистрибутор будущей картины), это будет большой международный проект, съемки которого запланированы в Бостоне этим летом. В нем сыграют молодые голливудские звезды. В главных ролях - Эмма Робертс, Томас Манн, Гаррет Хедлунд, Бритт Робертсон. Над сценарием работает Тиффани Полсен, известная по нашумевшей комедии Holidate. Продюсеры - Винсент Ньюман ("Мы - Миллеры"), Владимир Кошелев и Марина Беспалова. Вайсберг будет не только режиссером, но и креативным продюсером картины.

"Ирония судьбы", согласно релизу, это рассказ о двух людях, которые верят в любовь, но никак не могут найти ее истинный смысл. В бурном круговороте событий судьба сталкивает героев в новогоднюю ночь… со всеми вытекающими последствиями. Зрителей ждет много отличного юмора, романтики и новогодняя сказка.

"Я очень рад, что наше советское культурное наследие теперь станет достоянием всего мира. Я долгие годы работал над этим проектом и вот, наконец, благодаря моему партнеру Владимиру Кошелеву у нас получилось создать блестящий сценарий", - сказал Марюс Вайсберг. По иронии судьбы, пока ничего неизвестно о том, согласованы ли права на новое кинопроизведение с наследниками Эльдара Рязанова - режиссера советской картины "Ирония судьбы, или С легким паром". Но уместно будет напомнить, что фильм пережил российский ремейк - "Иронию судьбы-2" снял Тимур Бекмамбетов.