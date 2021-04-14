Георгий Гриц - о потенциале белорусско-российской интеграции

О потенциале Союзного государства наш корреспондент беседует с ректором белорусского Института повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов промышленности Георгием Грицем.

Георгий Гриц: нужна глубокая отраслевая и межотраслевая координация производства. Фото: фото из личного архива

Георгий Васильевич, как бы вы сегодня охарактеризовали отношения Беларуси и России?

Георгий Гриц: Наши страны переживают непростые времена: они оказались под воздействием глобальной пандемии COVID-19, активного противостояния со стороны Запада. Представляется логичным решение двух президентов выработать адекватные меры противодействия данным угрозам, переформатировав отношения наших государств. Времени для раскачки не осталось.

Не случайно тема белорусско-российских отношений была одной из важнейших на Всебелорусском народном собрании?

Георгий Гриц: Наши народы неоднократно подтверждали приверженность традиционно тесному многоуровневому сотрудничеству, стремление к его углублению. Но при одном условии: должны быть политически и юридически гарантированы суверенитет и равноправие в принятии решений в соответствии с национальными конституциями. Только такой формат послужит мерой доверия между элитами Союзного государства, сократит возможности третьих стран играть на российско-белорусских разногласиях. От уровня государственных (суверенных) и международных (наднациональных) полномочий, делегированных исполнительным органам Союзного государства, и будут зависеть его стабильность и эффективность. А начать можно, например, с установления понятной процедуры введения мер господдержки национальных товаропроизводителей, которые для другой стороны порой выступают как ограничительные. В среднесрочной перспективе предстоит ввести единый порядок хозяйствования на всей территории Союзного государства.

Не помешает ли этому так называемый национальный эгоизм, о котором немало говорится в комментариях?

Георгий Гриц: Необходимо понять и принять простую истину - лоббистом союзной интеграции сможет стать только промышленный капитал, потому как торговому и финансовому неинтересно вкладываться в долгосрочное развитие. Именно поэтому, чтобы перейти на качественно новый уровень интеграции и объединить профильных российских и белорусских производителей в интересах глубокой промышленной кооперации, необходимы субъекты, подобные европейскому концерну Airbus.

По-прежнему остается актуальным вопрос о правах собственности на созданное имущество

Однако за четверть века существования Союзного государства не создано ни одной союзной корпорации, нет и реального механизма отраслевой координации, позволяющего избежать взаимной конкуренции и пустой траты ресурсов. Инвестиционный проект по производству технического углерода, реализованный в Могилевской области российской компанией "Омск Карбон Групп", только оттеняет наличие такой проблемы. На экспорт предполагается отправлять две трети продукции, остальное пойдет на ОАО "Белшина" в счет импортозамещения. В выгоде остаются обе стороны. Но такие факты единичны.

Не потому ли, что в числе нерешенных до конца задач - формирование единой промышленной политики?

Георгий Гриц: В классическом понимании промышленная политика включает в себя совокупность мер, предпринимаемых государством для влияния на деятельность хозяйствующих субъектов. Следовательно, предложение о закрытии или отказ от реализации инвестиционных проектов на территории России или Беларуси, дублирующих существующие производства, является частью более широкой трактовки этого понятия. Так, увлечение промсборкой иностранных автомобилей привело, по сути, к исчезновению в России отрасли по производству автокомпонентов.

Прекращение поставок всего нескольких импортных комплектующих может парализовать российский автопром. А ведь одно рабочее место в этой отрасли создает до 12 в смежных сферах. Это порядка 5 млн рабочих мест только в России. Осознав угрозу, в российском правительстве обсуждают принятие федеральной программы импортозамещения автокомпонентов. По предварительным подсчетам, она оценивается в 240 млрд российских рублей на пять лет. А почему бы не придать ей статус союзного проекта? В Беларуси есть соответствующая научно-конструкторская база, действуют десятки предприятий по производству автокомплектующих. Финансовые вложения можно сократить минимум вдвое, не говоря о сроках.

Кстати, в 2020 году завершилась союзная научно-техническая программа "Автоэлектроника"...

Георгий Гриц: Финансирование федеральной программы на порядки выше, чем союзной. Как известно, на программы Союзного государства расходуется более трех четвертей союзного бюджета. Эти средства могут использоваться только на научно-технические исследования. А речь идет о крупносерийном производстве. При этом зачастую созданные за бюджетные средства опытные образцы и технологии не находят применения. Актуальным остается вопрос о правах собственности на созданное имущество.

И каков ваш вывод?

Георгий Гриц: Нужны глубокая отраслевая и межотраслевая координация производства, создание цепочек инновационных предприятий, готовых выйти на союзный и международный рынки с высококонкурентной продукцией.