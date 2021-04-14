Миша (Сергей Гиро) на свой страх и риск начнет расследовать события, которые случились то ли во сне, то ли наяву.

Миша (Сергей Гиро) на свой страх и риск начнет расследовать события, которые случились то ли во сне, то ли наяву. Фото: "СППР"

"Гипноз". Реж. Валерий Тодоровский. В ролях Максим Суханов, Сергей Гиро. 112 мин. 16+

Шестнадцатилетний Миша - сомнамбула, мама Катя не раз ловила его на заснеженных улицах босиком. Папа Юра ведет сына к психотерапевту - знаменитому Волкову, чей бас (Максим Суханов) не оставляет сомнений в его гипнотической власти над слабыми. Миша из тех, кто гипнозу не поддается, но привлекает внимание доктора - интересный случай! Такое смотришь с интересом: характеры намечены яркие и назревает сюжет на материале, который в нашем кино всерьез не трогали.

Шторм и качка начнутся потом, когда Миша влюбится в пациентку Волкова Полину, и возникнут гипотезы, которые заставят нас сомневаться во всем, что только что видели, и во всех, кого встретили в этом фильме. Он многих поставит в тупик: и смыслы его, и даже жанр либо зашифрованы, либо размыты. Одним покажется, что это мистический триллер, другие будут искать в нем научных знаний о тайнах психики, для третьих это драма взросления и отчаянные поиски своего "я" в перевернутом мире.

Зыбкость, неопределенность, миражность входят и в изобразительный строй картины: в этом мире всегда гипнотическое кружение снега, а в саундтреке - завораживающий льдистый перезвон (музыка Анны Друбич). Сюжет невозможно пересказать: едва нащупаешь реалистическое объяснение повороту сюжета, как он делает кульбит - и мы опять не знаем, во сне иль наяву.

А фильм сделает совсем удивительный разворот - выйдет в сферы криминальные: Миша на свой страх и риск приступит к расследованию событий, с ним случившихся то ли в реальности, то ли во сне. Валерий Тодоровский вступил на еще не опробованную почву, соединив свой опыт юности с отвязным полетом фантазии, психологическое исследование - с шокирующими нервных зрителей жанровыми приемами. И возник образ живописно заснеженного, глубоко замороженного времени, где по инерции еще функционируют школы, университеты, науки и практики, но уже нет внятных понятий о верхе и низе, добре и зле. Нескончаемая пурга, где все становится эфемерным, как в коллективном гипнозе.

Интересно? По-моему, весьма: полет в неопределенность увлекательнее повторения истин. Над тайнами психологии подростка в пору самоидентификации давно бьются педагоги, и в симфоническом звучании фильма переплелись многие актуальные мелодии, из которых загадка всеобщего блуждания во сне - самая простая.

"Майя и мортограф". Реж. Валерий Переверзев. 17 мин. 16+

Пример экспериментального фильма. Режиссер Валерий Переверзев давно увлечен поисками в области стиля и техники съемки, из жанров предпочитает гиньоль. На 8-м фестивале "Дубль дв@" с большим успехом прошел его фильм "Паноптикон". В новой картине он исследует метод "обратной перспективы".

Валерий Переверзев: "Это таинственный метод, используемый в русской иконописи и невероятно работающий с подсознанием зрителя. Он редко используется в кинематографе, а если используется, то с применением сложного и дорогостоящего оптического оборудования. "Майя и мортограф" (международное название Your Turn: Reverse Perspective) - экспериментальное кино в чистом виде. И главный эксперимент заключается в интеграции декораций, построенных по принципу обратной перспективы, абстрактной живописи и графики, ломающей привычный взгляд на удаление и приближение объектов. Сюжет прост. Художественное решение сложно. Your Turn: Reverse Perspective - пожалуй, лучшее, что мне удалось создать".

Фильм снят на английском языке и рассчитан на участие в международных кинофестивалях. На фестивале "Дубль дв@" проходит его мировая премьера.

Зрители о фильмах

"Спиридон"

Невероятно актуальный, грустный и очень лиричный фильм. Лаконичный показ всей нынешней жизни сквозь призму одной отдельно взятой судьбы. Рассказанная в фильме история лично для меня печально узнаваема. Наш Хайтинский фарфоровый завод (Иркутская обл.) постигла та же самая участь. И сколько еще таких по стране... Операторская работа великолепна!

Татьяна Лешкевич

"Здесь жил и работал"

Чудесный фильм в духе гайдаевских комедий. Таким радостным теплом из детства повеяло. Было же это все - единение это внутридворовое и общенародное. Может, надо больше таких фильмов, актуальных своей неактуальностью, и тогда проснется в нас память, и снесем мы заборы, отделяющие двор от двора, дом от дома, человека от человека... Ох, как же хочется назад - в это солнечное, дружественное, непластмассовое детство. Сейчас не так хорошо жить и работать - потому что мы разобщены.

Наталья Летаева

"Керосин"

Елена Сусанина играет так пронзительно, что поневоле задумаешься: как много теряет наше кино, игнорируя важнейший персонаж русской литературы - бабушку. Неисчерпаемый образ, уничтоженный нездоровой погоней за вечной молодостью и витальностью.

Ирма