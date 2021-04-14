Глава ФНПР призвал поднять МРОТ до 41 тысячи рублей

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) необходимо поднять до 41 тысячи рублей. об этом заявил глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

В 2020 году уровень среднемесячной начисленной заработной платы составил 51 083 рубля. При этом, по словам Шмакова, этот показатель плохо отражает реальное положение дел из-за "сильного перекоса распределения в сторону несопоставимо высоких заработных плат небольшого количества людей".

"В середине прошлого года рассчитываемый ФНПР минимальный потребительский бюджет, необходимый для полноценного восстановления рабочей силы, составлял 41 874 рубля. Вот такой разрыв, нам надо стремиться поднимать МРОТ до такой величины", - цитирует Шмакова ТАСС.

С 2021 года минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум рассчитываются исходя из медианного дохода россиян. МРОТ составляет 42% от медианной заработной платы - 12 792 рубля, а прожиточного минимума - 11 653 рублей.