Глава региона Прованс-Альпы-Лазурный берег сделал предзаказ на "Спутник V"

Рено Мюзелье, глава французского региона Прованс-Альпы-Лазурный берег, рассказал, что в ожидании одобрения российской вакцины "Спутник V" Европейским агентством лекарственных средств (EMA) уже сделал предзаказ на препарат.

По словам Мюзелье, он встретился с послом России во Франции Алексеем Мешковым, с главой немецкой федеральной земли Бавария, которая ранее подписала меморандум о поставках "Спутник V".

"Ранее это сделали немцы, глава федеральной земли Бавария, и я это тоже сделал на своем уровне", - сказал Мюзелье в эфире радиостанции RTL.

"Спутник V" находится на экспертизе у фармацевтического регулятора Евросоюза EMA с 4 марта. Пока что информации о дате одобрения вакцины нет, ожидается, что это может произойти в мае.

В настоящее время "Спутник V" одобрен почти в 60 странах мира.