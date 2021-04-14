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14.04.2021 05:07
Рубрика: Спорт

Гол и передача Овечкина помогли "Вашингтону" разгромить "Филадельфию"

Текст: Максим Домчев
Российский нападающий клуба НХЛ "Вашингтон" Александр Овечкин набрал два очка в матче против "Филадельфии".
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS
Фото: AP Photo/Alex Brandon
"Вашингтон" пока не договорился с Овечкиным о новом контракте

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ "Вашингтон" на домашней арене принимал "летчиков" из Филадельфии. Судьба этого матча была предрешена уже в первом периоде. Хозяева открыли счет на восьмой минуте после броска Конора Шири. Гости ответили на это точным броском Шона Кутюрье. Однако до перерыва "столичные" еще трижды поразили ворота соперника. Отличились Том Уилсон, Никлас Бекстрем, с передачи Александра Овечкина и Карл Хагелин, которому ассистировал российский защитник Дмитрий Орлов.

Во втором периоде закрепил успех хозяев перешедший из "Детройта" форвард Энтони Манта. В заключительном периоде точку в матче поставил Овечкин, реализовавший большинство - 6:1.

Этот гол стал для форварда 22-м в сезоне и 728-м в карьере. Теперь от занимающего пятое место в истории НХЛ Марселя Дионна его отделяют всего три точных броска.

Голкипер "Вашингтона" Илья Самсонов отразил 28 бросков.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Александр Овечкин

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