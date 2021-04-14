Госдума поддержала запрет иностранного гражданства для чиновников

Нормы также будут касаться военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и ряда других должностных лиц.

Изменения вносятся в 25 законов.

Полпред президента в Госдуме Гарри Минх, выступая ранее перед депутатами, говорил, что чиновникам надо разобраться, какому государству они служат. "Потому что слуга двух господ - персонаж известный, он также немножко комедийный…", - иронично заметил он.

По словам председателя ГД Вячеслава Володина, глава государства положил конец практике двойного гражданства у госслужащих.

Вследствие принятия закона "слуги двух господ" не смогут поступать на государственную или муниципальную службу. Госслужащие будут обязаны сообщать о прекращении гражданства РФ и приобретении иного документа, подтверждающего право на проживание за рубежом.

Чиновники, которые за полгода после вступления в силу требований об отсутствии иностранного гражданства не предоставят этому подтверждение, будут уволены.

Нормы о запрете будут касаться сотрудников госохраны, таможенных органов, военнослужащих, росгвардейцев, МЧС, СВР, ФСИН, депутатов, губернаторов, председателя Центробанка, сотрудников МВД и Следственного комитета, а также уполномоченного по правам ребенка, финансового омбудсмена и членов общественных наблюдательных комиссий.

Ко второму чтению законопроекта депутаты уточнили, что табу распространяется и на зампредов Банка России.

Еще одна поправка ко второму чтению: послом РФ, а также представителем страны при международной организации не может быть назначен россиянин со вторым гражданством или иностранным видом на жительство.

Председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Крашенинников подчеркнул, что изменения прямо вытекают из норм Конституции и служат обеспечению национальной безопасности, защите суверенитета нашей страны, а также прав и свобод граждан.

Ранее в законодательство РФ были уже внесены такие изменения, связанные с депутатами ГД, сенаторами, судьями и прокурорами.