Госдума закрепила приоритет Конституции в ряде кодексов

Приоритет Конституции РФ будет закреплен в Трудовом, Земельном и Жилищном кодексах. Закон об этом единогласно приняла Госдума.

"Это событие для нас крайне важное. У нас есть все, чтобы защитить суверенитет", - сказал по итогам голосования председатель ГД Вячеслав Володин.

Во всех трех кодексах теперь будет прописано: "Не допускается применение правил международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации".

Как заявил глава профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, конституционные гарантии верховенства Основного Закона на территории РФ, таким образом, получают отражение в нормах отраслевого законодательства.